Son dakika… İstanbul’da okullara kar tatili var mı? Yarın (pazartesi) okullar tatil edildi mi?

İstanbul Valisi Vasip Şahin henüz açıklama yapmadı. İstanbul'da okullar tatil edildi mi? sorusu cevap bekliyor. İstanbul'da kar tatili haberi gelir gelmez gelişmeler bu sayfada olacak. İşte okulların tatil edildiği kentler ve kar yağışında son durum.

İstanbul Valisi Vasip Şahin henüz açıklama yapmadı. İstanbul'da okullar tatil edildi mi? sorusu cevap bekliyor. İstanbul'da kar tatili haberi gelir gelmez gelişmeler bu sayfada olacak. İşte okulların tatil edildiği kentler ve kar yağışında son durum.

İstanbul'da Cuma akşamı başlayan hayatı adeta felç eden kar yağışı yeniden etkisini artırdı. Havanın soğumasıyla birlikte buzlanmaya karşı karayolları ekipleri aralıklarla yollarda tuzlama çalışması yaptı. TEM Otoyolu'nda ise bazı araçların sürücüler tarafından yol kenarına bırakıldığı görüldü. Yağışlar kentin çeşitli bölgelerinde aralıklarla sürüyor. Yurdun bazı kentlerinde okullar tatil edildi. ” İstanbul’da okullar tatil edildi mi? ” sorusu ise henüz cevap bulmadı. İstanbul Valiliğinden gelecek açıklama bekleniyor.

BUZ SARKITLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Köprü altlarında oluşan buz sarkıtları tehlike oluştururken Büyükşehir Belediyesi, sürücüleri elektronik tabelalara yazılan yazılarla uyardı Anadolu yakasında hava sıcaklığı -5 dereceye kadar düştü.

TRAFİK AÇIK AMA

TEM, E-5, Sahil Yolu gibi ana yollar açık ama ara artellerde kar esareti sürüyor. Yetkililer ‘mecbur kalmadıkça aracınızla dışarıya çıkmayın' uyarısında bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin de “An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum” dedi.

MASLAK'TA DA DURUM VAHİM

Türkiye'de iş dünyasının en önemli merkezlerinden biri olan Maslak da kara teslim oldu. İçerisinde uluslararası şirketler ve finans kuruluşlarının yer aldığı plazaların önündeki yol ve kaldırımlar karla kapanmış durumda. Yarın bu binalarda çalışanların iş yerlerine nasıl giriş yapacağı şimdilik merak konusu. Kar yağışının başladığı Cuma akşamından bu yana yetkililerin hiçbir müdahalede bulunmadığı plazaların önünde kar kalındığı yaklaşık 50 santimetreye ulaşmış durumda.

KAR YAĞIŞI 3 GÜN DAHA SÜRECEK

Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava tahmini haritasına göre ise; İstanbul'da kar yağışı zaman zaman azalsa da 3 gün daha devam edecek. Çarşamba ve perşembe günler ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji uyarısını ‘ekstrem soğuk hava dalgası'olarak duyurdu. Bu uyarı hava sıcaklığınının -10 dereceye düştüğü zamanlarda yapılıyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de ‘de kuvvetli olarak (40-60 Km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı kar yağışlı -1

İstanbul: Çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı -2

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 4

Adana: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı 11

Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçelerinin kıyılarında kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışlı 12

Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, iç kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı 5

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar batı ilçeleri aralıklı yağmur, akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı karla karışık yağmurlu 10

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

‘İstanbul'da okullar tatil mi?' sorusu henüz yanıt bulmadı. Milyonlarca öğrenci ve öğrenci velisi İstanbul Valisi Vasip Şahin'den gelecek haberi bekliyor.

İşte okulların tatil edildiği diğer kentler

BURSA – Bursa Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, il genelindeki tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır” denildi.Öte yandan meteoroloji yetkilileri, Bursa'da gece sıcaklığın -10 dereceye kadar düşeceğini belirterek, don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olunması konusunda uyardı.

ZONGULDAK – Zonguldak'ta Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Merkez bağlı belde ve köyler ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında okullar yarın 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerimiz de 1 gün idari izinlilerdir” denildi. Zonguldak Valisi Ali Kaban da kar tatilini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Vali Kaban’ın paylaşımında, “Zonguldak’a güzel bir kar yağıyor. Beklenen oldu sonunda. Yarın okullar tatil. Keyfini çıkarın” ifadeleri yer aldı.

DÜZCE – Düzce Akçakoca'yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi. Akçakoca'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akçakoca Hıfzıssıhha kararıyla okullar tatil edildi. Ayrıca, hamile, engelli memurlar idari izinli sayılacak.