Kandilli’den son dakika açıklaması: Depremin büyüklüğü 6.6

Ege'de yaşanan depremle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, büyük korkuya neden olan deprem hakkında bilgilendirme açıklaması yaptı. Kandilli, depremin büyüklüğünün 6.3 değil 6.6 olduğunu ve 80 kişinin yaralandığını bildirdi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinden gece yarısı gelen son dakika haberi tüm Türkiye’yi sarstı. Merkez üssü Kos Adası açıkları olan ve öğle saatlerine kadar 6.3 büyüklüğünde olduğu açıklanan deprem, başta Muğla olmak üzere neredeyse tüm Ege illerimizden hissedildi. Kandilli Rasathanesi’nin saat 11:00’da yaptığı açıklamada depremin büyüklüğü 6.6 olarak açıklandı.

Açıklamada “Tsunami Bodrum liman içindeki istasyonda maksimum 13 cm olarak ölçüldü” denildi. 30-40 cm tsunami dalgası ölçüldüğü duyuruldu. Kıyıdan 100 metre içeriye kadar suyun geldiği belirtildi.

Kandilli’den yapılan son dakika açıklaması şöyle:

“Bu sabaha karşı Bodrum'un güneyinde, son verilere göre 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem kıyıya 10 km uzaklığında olup, derinliği 5 km olduğundan dolayı, hemen güneybatımızdaki İstanköy adasındada iki kişinin can kaybına ve ciddi anlamda hasara yol açtı. Bizde şükür ki herhangi bir kaybımız yok.

Bölge sismik olarak aktif bir bölge. Ekranda gördüğünüz şekilde Gökova körfezinin batısında aktif. 160 civarı artçı sarsıntı kaydettik, bunların en büyüğü 4,8 olarak tespit edildi. Bilimsel olarak 5,5 büyüklüğüne kadar artçı bekleyebiliriz. Bölgedeki vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz ve her an teyakkuzda olmalarını öneriyoruz.

Tsunami konuları gündeme geliyor biliyorsunuz.

Bu deprem sonrasında da bir tsunami meydana geldi ama bu tsunami sizin uzakdoğuda gördüğünüz anlamda bir tsunamiden bahsetmiyoruz. Normal bir fay bu fay. 30-40 santimetre bir düşeyatım neticesinde bir tsunami meydana geldi. Bu tsunaminin bodrum limanında olan bir istasyonumuzda…

Maksimum 13 santim olarak kaydedildi Tsunami. Şunu belirtmekte fayda var. Liman içindeki cihazın konumu gereği düşük kaydedildi. Fakat güney kıyılarında çok daha yüksek seviyelerde su baskınları gözlendi. 10 metreden 100 metreye kadar su içeriye sokuldu. Akıntılı şekilde karaya, içerlere kadar girdi. Düşey olarak da 30 santim gibi… Fakat önemli olan akıntısı.

Bu bölgede oluşabilecek, Girit de tarihi verileri incelediğimizde bu bölgede tsunamileri görme olasılığı yüksek oluyor.

Ayrıntılar gelecek…

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