Son dakika Manisa depremi kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi? (22 Haziran)

Türkiye güne yine deprem haberleriyle başladı. Sabah saatlerinde İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen depremden sonra şimdi de Manisa'da bir deprem meydana geldi. Peki Manisa depremi kaç şiddetinde? Manisa depremi merkez üssü neresi? İşte Manisa depremi ile ilgili tüm detaylar...

Ege beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde geçtiğimiz hafta merkez üssü Ege Denizi olan 6.3 şiddetindeki depremden sonra meydana gelen depremler devam ediyor. Bugün de İzmir’in Karaburun ilçesindeki depremden sonra şimdi de Manisa’da bir deprem meydana geldi. Peki Manisa depremi kaç şiddetinde? Manisa depremi merkez üssü neresi?

KANDİLLİ’DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi, saat 11.56′ da merkezüssü Manisa olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.

İZMİR KARABURUN DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Karaburun açıklarında bu sabah saat 05.48'de Richter Ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.