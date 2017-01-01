Son dakika… Reina’daki saldırıda flaş gelişme

Bakan Soylu: Saldırganın 1 kişi olduğu gözüküyor. Saldırıyı düzenleyip içeride kıyafetini değiştirdiğine yönelik bilgiler var.

Bakan Soylu: Saldırganın 1 kişi olduğu gözüküyor. Saldırıyı düzenleyip içeride kıyafetini değiştirdiğine yönelik bilgiler var.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ortaköy’deki saldırının ardından Şişli Etfal Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları, ziyaret ettiler. Ziyaretin ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı “Hastanelerde 65 yaralı var. 4’ünün de durumu ciddi. Tedavileri sürüyor” dedi.

Akdağ’ın ardından konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Şimdi milletimizin şunu demeye hakkı var” diyerek ‘istihbarat’ eleştirilerini yanıtladı. Bakan Soylu “Gerek DEAŞ gerek PKK gerek DHKPC içinde bulunduğumuz terör ortamında gerek yabancı servislerden gerek kendi istihbarat örgütlerimizden bu tür ihbarlar gelmektedir. Kimi bilgidir, kimisi çerçevedir. Özellikle İstanbul’da yılbaşına yönelik istihbaratlar vardı ve biz de tedbirler aldık.” dedi.

“SALDIRGAN BİR KİŞİ”

Saldırganların 3 kişi olduğu iddiasına da değinen Soylu “Saldırganın 1 kişi olduğu gözüküyor. Saldırıyı düzenleyip içeride kıyafetini değiştirdiğine yönelik bilgiler var” diye konuştu.