Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Selahattin Demirtaş PKK’yı lanetledi…

Cezaevinden, PKK'lı teröristlerin katlettiği Necmettin öğretmen için mektup yazan Selahattin Demirtaş "Necmettin öğretmenin katledilmesini kınıyorum. Necmettin öğretmenin katledilmesini tereddütsüz bir şekilde kınıyor, lanetliyorum. Böylesi bir vahşetin hiçbir meşru ve ahlaki gerekçesi olamaz. Bu tür cinayetlere sessiz kalınmasını kabul etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

12:0422 Temmuz 2017
Gündem
Son dakika… Selahattin Demirtaş PKK’yı lanetledi…
Cezaevinden, PKK'lı teröristlerin katlettiği Necmettin öğretmen için mektup yazan Selahattin Demirtaş "Necmettin öğretmenin katledilmesini kınıyorum. Necmettin öğretmenin katledilmesini tereddütsüz bir şekilde kınıyor, lanetliyorum. Böylesi bir vahşetin hiçbir meşru ve ahlaki gerekçesi olamaz. Bu tür cinayetlere sessiz kalınmasını kabul etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapasamında 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinden ‘terör mesajı’ gönderdi.
Teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen Necmettin Yılmaz isimli öğretmene ilişkin konuşan Demirtaş  “Necmettin öğretmenin katledilmesini kınıyorum. Necmettin öğretmenin katledilmesini tereddütsüz bir şekilde kınıyor, lanetliyorum. Böylesi bir vahşetin hiçbir meşru ve ahlaki gerekçesi olamaz. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Bu tür cinayetlere sessiz kalınmasını kabul etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum.” açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABERŞehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı katleden PKK'lılar öldürüldüŞehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı katleden PKK'lılar öldürüldü
Son güncelleme: 12:2722.07.2017
Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!
Keşfet

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar