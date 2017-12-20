Son dakika… Taksim için yılbaşı muamması! Yasak yok yoğun güvenlik önlemi var…

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü'ne dayandırılarak verilen haberde, Taksim Meydanı'nda bu yılki yılbaşı kutlamasının yasaklandığı duyurulmuştu. Ancak işin aslı ilerleyen dakikalarda ortaya çıktı. Emniyet Müdürü'nün herhangi bir yasak açıklaması yapmadığı, güvenlik önlemlerinin artırıldığını vurguladığı anlaşıldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından polis ve halk arasındaki ilişkileri geliştirmek, vatandaşların sorunlarına kısa sürede çözüm bulabilmek amacıyla “Huzur Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıya Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü, emniyet mensupları, muhtarlar, okul müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç, toplantıda yaptığı sunumun ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bu programa ilişkin Müdür Kılıç’ın “Bu yıl Taksim’de yılbaşı kutlaması yapılmayacak” dediği iddia edilmişti. Ancak Müdür’ün böyle bir açıklamasının olmadığı ortaya çıktı. Emniyet Müdürü Kılıç’ın bu açıklamada sadece ‘yoğun güvenlik önlemi alındı’ vurgusu yaptığı ortaya çıktı.

TEDBİRLER GEÇEN YILLARA GÖRE ARTTIRILACAK

İşte İsmail Kılıç’ın o açıklaması: “Bu yılın huzur toplantısını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yeni yıl öncesinde geçen yıla nazaran eksiklerimizi tamamladığımız konuları ve aynı zamanda yaptığımız bazı başarılı çalışmaları, vatandaşla karşılıklı olarak münazara ederek sunma şansını yakaladık. Gayette başarılı geçti. Geçen yıl bizim için her ne kadar yorucu olsa da getiri olarak diğer yıllara nazaran daha olumlu sonuçlar aldığımız bir yıldı. Önümüzdeki dönem içinde yılbaşı tedbirleriyle alakalı çalışmalarımız olacak. Geçen yıl aldığımız tedbirlerin bir basamak daha üstünü gerek ilçe gerekse il bazında alacağız. Kazasız belasız vatandaşlarımızın yeni yıl kutlamalarını icra edip 2018 yılına sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde girmeleri en büyük temennimiz.”