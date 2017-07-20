Son dakika… Türkiye’den Almanya’ya ilk tepki geldi…
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ak Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Almanya'nın sert Türkiye çıkışını değerlendiren Kalın "Açıklamalar iç siyasete yönelik. Talihsiz açıklamalar Almanya'da yaklaşan seçem yatımı" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ak Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Almanya'nın sert Türkiye çıkışını değerlendiren Kalın "Açıklamalar iç siyasete yönelik. Talihsiz açıklamalar Almanya'da yaklaşan seçem yatımı" dedi.