Süper Loto 20 milyona koşuyor

13 milyon lira devreden Süper Loto’nun perşembe yapılacak çekilişinde verilecek ikramiyenin 20 milyon lirayı bulması bekleniyor.

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği ve 8 haftadır devreden Süper Loto rekora gidiyor. 4 Şubat 2016 Perşembe akşamı yapılacak çekilişte verilecek ikramiyenin 20 milyon lirayı bulacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz hafta yapılan Süper Loto çekilişinde 6 numarayı bilen çıkmayınca 13 milyon 892 bin 989 lira bu haftaya devretmişti.

5 KİŞİ 5 BİLMİŞTİ

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, geçen haftaki çekilişte 5 bilen 166 kişi 5 bin 228 lira 85'er kuruş, 4 bilen 11 bin 58 kişi 84 lira 75'er kuruş, 3 bilen 222 bin 614 kişi 7 lira 20'şer kuruş ikramiye aldı. Toplam 3 milyon 407 bin 975 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 461 bin 127 lira 95 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak ise 1 milyon 376 bin 961 lira 81 kuruş aktarıldı.

Süper Loto tarihinde şimdiye kadar en büyük ikramiye çekilişin 73. haftası olan 12 Mart 2009'da 49 milyon 817 bin 807 lira olmuştu. 6 bilen İstanbul Beylikdüzü ve Bursa Nilüfer'deki talihliler yaklaşık 25 milyon liralık ikramiye kazanmıştı. 432 haftadır yapılan Süper Loto'da en çok çıkan ilk 10 rakam ise şöyle oldu: 35, 13, 37, 45, 1, 43, 33, 17, 31, 22.