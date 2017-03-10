Suriye bir arada kalırsa bundan birinci yararı Türkiye ve İsrail görür

Kemal Ökem, İsrail Dışişleri Sözcüsü Nahshon’un “Suriye’de farklı düşünmüyoruz” açıklamasını başlıktaki sözlerle değerlendirdi. “Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi Filistin’e yarar” dedi

Özer ÖZBAYRAKTAR

Türkiye-İsrail ilişkileri 2010'daki 9 Türk'ün öldürüldüğü Mavi Marmara baskınıyla koptu. Geçen yılki 20 milyon dolarlık tazminatı öngören Mavi Marmara anlaşmasıyla yeniden normalleşme sürecine girdi. Bu süreçte diplomatik ilişkiler yeniden kuruldu. Kemal Ökem de, Tel Aviv büyükelçiliğimize atandı. Ökem, bu hafta Türk gazeteci heyetini ağırladı. Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgedeki gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

– Artık sahada başka şeyler var; yeni veriler, gelişmeler var. Mesela o zaman gaz yoktu. O zaman da bugünkü liderler vardı ama kendi iç siyasetlerindeki dinamikleri farklıydı. Mesela Suriye krizi yoktu, artık var. Irak parçalanma sürecinde değildi. Daeş yoktu. Alan ve derinlik bakımından terörist tehdit daha aşağıdaydı. Şimdi her iki ülkeyi de tehdit eden birçok yeni gelişme var. Dolayısıyla 6 sene sonra

o noktaya değil o noktadan başka bir yere varmak istiyoruz. Daha ilerisine gidebiliriz, bu iki ülkenin ortak yararı ne kadar yaratabileceğine bağlı.

NORMALLEŞME DESTEKLENMELİ

– Siyasi ilişkiler bakımından söyleyeyim ortada karşılıklı bir irade var ki bu beraberinde uzlaşıyı, normalleşmeyi getirdi. Ama bunun sahada gerçek ortak yararla desteklenmesi gerekir. Bu alanlardan biri özellikle güvenliktir. Karşılıklı olarak bölgedeki güvenlik endişelerimiz birbirine ne kadar uyuyor, birbirimizin güvenliğine ilişkin ne düşünüyoruz, yani biz kendi güvenliğimizi güçlendirmeye çalışırken bir diğerimizin güvenliğinin azalmaması onun da artabilmesi için yollar nelerdir, bunlara bakmamız lazım.

– İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon ‘Suriye'de farklı düşünmüyoruz' demiş. Suriye'de ne şekilde farklı düşünmüyoruz daha ayrıntılı olarak bakmak lazım. Türkiye ve İsrail, Suriye'nin bir arada kalmasından ve siyasi birliğinin korunuyor olmasından birinci yararı görecek ilk iki ülke.

– İsrail ile ekonomik ilişkilerimizin bel kemiğini gaz oluşturmuyor. İlişkilerimizin tek boyutu gaz değil. Bu boyutlardan bir diğeri ticaret. Bu bizim için çok önemli.

– Türkiye ile İsrail gaz konusunu konuştuğunda neden Rumlar konu oluyor, onu da anlamış değilim. Bir ülke gaz satacak, diğeri alacak, niçin üçüncü bir taraf konuşuluyor.

– Normalleşme sürecinden fayda görecek bir taraf varsa o da Filistin'dir.