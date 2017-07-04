Suriyeliler AIDS getirdi

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Mersin’deki AIDS vakalarında artış görüldüğünü, bunun da Suriyelilerden kaynaklandığını savundu. Sağlar, Suriyeli mültecilerin Türkiye’de kontrol altına alınmış bulunan 8 ayrı hastalık mikrobu taşıdıklarını, bunlar arasında AIDS’in de olduğunu söyledi.

CHP'li Sağlar, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları ile paralel biçimde Türkiye'de uzun süredir, sıtma, şark çıbanı, çocuk felci, tüberküloz, kızamık, tifo ve brusella hastalığının görülmediğini ve bu hastalıkların kontrol altına alındığını vurguladı.

Ancak Suriyeliler ile birlikte 7 hastalığın yeniden hortladığını ve bunlara AIDS'in de eklendiğini iddia eden Sağlar şu çarpıcı açıklamayı yaptı: “Yeterli kontrol yapılmadan yurda alınan ve kaçak yollarla giriş yapan mülteciler arasındaki bazı kadınlar, denetimsiz biçimde gece kulüplerinde, pavyonlarda çalışmaktadır. Fuhuş çetelerinin eline düşen mülteci kadınların, Mersin'de AIDS vakalarındaki artışlara neden olduğu iddia edilmektedir. Bu durum vatandaşlarımızı huzursuz etmektedir. Toplumun yalnızca sosyo-ekonomik iç dinamiklerini bozmakla kalmayan mülteciler, toplum sağlığını da derinden sarsmaktadır.''

Türkiye'de en çok Suriyeli mültecinin yaşadığı illerin başında Mersin'in geldiğini belirten Sağlar şöyle konuştu: “Mersin'de resmi kayıtlara göre 350 bin Suriyeli yaşıyor, ancak gerçek nüfusları bunun üzerinde. Bölgede gasp, hırsızlık, fuhuş gibi asayiş olaylarında da artış var.”