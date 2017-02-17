Taksim Camiinin temeli atıldı

Taksim Meydanı'nda yapılacak olan caminin temeli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı. Törende Başkan Topbaş iş makinesi kullandı.

Taksim Meydanı’na yapılması planlanan Taksim Cami’nin temel atma töreni düzenlendi. Taksim Cami’nin, Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı ve Santa Maria Kilisesi ile bölgenin buluşma noktası haline geleceğini belirten Topbaş, “Bunlar bizi birleştirici unsurlar olmalı. Bunlar bizi gerecek, ötekileştirecek unsurlar olmamalı. Buna hassasiyet göstermeliyiz” dedi.

Taksim Meydanı’na bakan tarihi su Maksem’inin arkasında bulunan ve otopark olarak kullanılan alanda düzenlenen törene, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Taksim Sanat ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tuğgeneral Mehmet Mehdi Sungur, bugün İstanbul AK Parti İstanbul Milletvekili görevini yürüten eski Beyoğlu Belediye Başkanı Nusret Bayraktar, AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, yüklenici firma olan Sur Yapı’nın Yönetim Kurulu Altan Elmas, caminin mimarlarından biri olan Selim Dalaman ve çok sayıda davetli katıldı.

ÇEVİK KUVVET CAMİ ALANINI AKŞAM BOŞALTTI

Caminin yapılacağı otopark alanı bir süredir Çevik Kuvvet ekipleri tarafından bekleme noktası olarak kullanıyordu. Akşam saatlerinde alanda bekleyen ekipler boşaltıldı.

KİLİSE VE CAMİ HOŞGÖRÜNÜN SEMBOLÜ OLACAK”

Temel atma töreninde konuşan İstanbul Belediye Başkanı(İBB) Kadir Topbaş, Taksim’e yapılacak caminin yine Taksim Meydanı’na bakan Santa Maria kilisesi ile hoşgörü simgesi haline geleceğini söyleyerek “Santa Maria Kilisesi’nin hemen yanında olması, iki mabedin Taksim’e bakıyor olması, bu şehrin ne kadar hoşgörülü olduğunun bir sembolüdür. Turistler bu bölgede dolaşırken bir tarafta camiyi diğer tarafta ise kiliseyi görecekler. Bu şehirde hoşgörünün ne kadar hakim olduğunu, birlikte yaşanabilirliği gösterme açısından çok önemli” diye konuştu.

“BUNLAR BİZİ BİRLEŞİRİCİ UNSURLAR OLMALI, GERCEK DEĞİL”

Sokaklarda koli ve gazete kağıtlarının üzerinde namaz kılınan günleri hatırlatan Topbaş, Taksim’e caminin bir mücadeleden ziyade ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Taksim Cami’nin, Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı ve Santa Maria Kilisesi ile bölgenin buluşma noktası haline geleceğini belirten Topbaş, “Bunlar bizi birleştirici unsurlar olmalı. Bunlar bizi gerecek, ötekileştirecek unsurlar olmamalı. Buna hassasiyet göstermeliyiz. Zira talep varsa değerlendirmeli, talep doğrultusunda destek vermeliyiz” dedi.

“GÖRKEMLİ MABEDİN KOMŞUSU OLACAK”

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise, Taksim’e yakışan bir caminin temelini attıklarını söyleyerek “Taksim Meydanı’nın yanı başında mescit gibi kullanılan emektar binanın yerine görkemli mabedin komşusu olacak” dedi.

“60 METRE YÜKSEKLİĞİNDE 2 MİNARELİ”

Mimar Şefik Birkiye ile camiyi tasarlayan mimar Selim Dalaman caminin teknik detayları ile bilgi verdi. Camiyi bölgenin mimari dokusuna yakışan bir şekilde tasarladıklarını söyleyen Dalaman caminin özelliklerine ilişkin “Taksim Meydanı ve Taksim Maksemi’nin yanı başında olan yapı, İstiklal Caddesi’nin özellikle Art Deco mimarisine uygun tasarlandı. İnşallah Cuma namazını 2 bin 500 kişi kılacak. Zemin üstü 2 bin 900, zemin altı 7 bin 900 metrekare olmak üzere kapalı inşaat alanı yaklaşık 12 bin metrekare olacak. 3 katlı otopark var. Ana kubbe yüksekliği 30 metre yüksekliğinde olacak. 60 metre yüksekliğinde 2 minare ve 2 şerefesi olacak” şeklinde bilgi verdi.

Konuşmaların ardından İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz’ın okuduğu dua ile temel atma töreni yapıldı. İBB Başkanı Topbaş ve törene katılanlar, butona birlikte basarak inşaata start verdi. DHA