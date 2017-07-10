Taş yüklü kamyon, otomobilin üstüne devrildi

Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde kontrolden çıkan taş yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan kamyon sürücüsü çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Ermenek- Balkusan yolu hastane kavşağında meydana geldi. Ali Dağ’ın kullandığı 23 DV 581 plakalı taş yüklü kamyon, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, kavşakta Osman Başpınar yönetimindeki 70 E 8108 plakalı otomobilin üstünde devrildi. Kazada kamyon şoförü Dağ ile otomobil sürücüsü Osman Başpınar ve yanındaki Ümmühan Başpınar yaralandı. Hafif yaralanan Osman Başpınar ve Ümmühan Başpınar, ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç içinde sıkışan kamyon şoförü Dağ’ın kurtarılması için itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevrede toplananlar, itfaiye ekipleri tarafından kesilen kamyonun bir parçasını urganla bağlayıp çekerek, Dağ’ın sıkıştığı yerden kurtarılmasına yardımcı oldu. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Dağ da ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)