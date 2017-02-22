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Hükümetten başörtüsü yorumu!

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklama sonrası konuşan Savunma Bakanı Işık, 'Başörtüsü sorun olmaktan tamamen çıkmıştır. İsteyen mesleğini başörtüsü ile icra edebilecek' dedi.
17:3822 Şubat 2017
Gündem
Hükümetten başörtüsü yorumu!
Bakanlığın yaptığı yazılı açıklama sonrası konuşan Savunma Bakanı Işık, 'Başörtüsü sorun olmaktan tamamen çıkmıştır. İsteyen mesleğini başörtüsü ile icra edebilecek' dedi.

Savunma Bakanı Işık yaptığı açıklamda, “Başörtüsü sorun olmaktan tamamen çıkmıştır. İsteyen mesleğini başörtüsü ile icra edebilecek” ifadelerini kullandı. Uygulama askeri öğrencileri de kapsayacak.

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Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede ise, “TSK Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile bayan subaylar, sözleşmeli subaylar, astsubaylar, sözleşmeli astsubaylar ve askeri öğrenciler ile bunların adayları ve kursiyerleri, resmi üniformalarıyla birlikte şapka, bere veya kep altına başlarına taktıkları üniforma renginden istihkak olarak verilen desensiz giysileri yüzlerini kapatmayacak şekilde takabilecek” denilmişti

Son güncelleme: 19:4222.02.2017
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