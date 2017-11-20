Son dakika haberi: Tüm Türkiye etkisi altında, AKOM İstanbul’u ‘dikkat’ notuyla uyardı! İşte 20 Kasım hava durumu…

Meteoroloji'nin uyardığı yağışlar geldi... Türkiye'nin büyük bölümü ve İstanbul dün geceden beri yağmurun etkisi altında. Sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olmaya başlayan yağış, tıkanan trafikle beraber hayatı olumsuz etkiledi. AKOM İstanbul için uyarılarını güncelledi, peki yağmur ne zaman bitecek? İşte yurtta 5 günlük hava durumu detayları...

Beklenen yağmur başladı, Türkiye batıdan giriş yapan yağışlı ve serin havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklıkları aniden düştü, mevsim normallerinin altına inen hava sıcaklıkları İstanbul’da 6-9 derece arasında hissedilecek. İşte AKOM ve Meteoroloji’nin kuvvetli yağmur ve sel uyarısı yaptığı iller ve bölgelerimiz. İstanbul’un 5 günlük hava haritası…

AKOM UYARDI!

AKOM’un uyarısına göre; Aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin gün boyu devam etmesi beklenirken, yağışların yaırn sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte kademe kademe azalarak 6 ila 9 dereceler civarına gerileyeceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji’nin verilerine göre İstanbul’da yağmur yağışı çarşamba sabahından itibaren yurdu terk edecek, cuma gününe kadar yağmur ülkenin büyük bir kısmını terk etmiş olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Göller yöresi ve Doğu Anadolu’da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Marmara, Kıyı Eğe, Batı Karadeniz’in batısı, Antalya, Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Konya, Karaman, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Hakkari ve Bitlis’te kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, batı ve kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Antalya Körfezi, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Marmara, Kıyı Eğe, Batı Karadeniz’in batısı, Antalya, Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Konya, Karaman, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Hakkari ve Bitlis’te kuvvetli (21-50 kg/sa) olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve hortum riski) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Antalya Körfezi, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden soba zehirlenmeleri başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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