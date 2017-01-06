Twitter dış politikası!

Sosyal medya artık "politik mesaj alanı" haline mi geliyor? Devletler, daha önce yazılı ya da sözlü açıklamalar aracılığıyla verdikleri mesajları, Twitter üzerine taşımaya başladılar.

Sosyal medya artık "politik mesaj alanı" haline mi geliyor? Devletler, daha önce yazılı ya da sözlü açıklamalar aracılığıyla verdikleri mesajları, Twitter üzerine taşımaya başladılar.

Devletlerin üst düzey yöneticilerinin de, başka ülkelerde görev yapan diplomatlarının da, bizzat Büyükelçiliklerinin de resmi Twitter-Facebook hesapları var artık. Ve buralardan yapılan her paylaşım, artık “acaba ne demek istediler/hangi mesajı verdiler?” diye irdelenir hale geldi. Bunun en iyi örneği, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım oldu.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ DARBE DÖNEMİ BAŞBAKANI’NIN WASHİNGTON ZİYARETİNİ PAYLAŞTI

15 Temmuz FETÖ darbesini desteklediğine ilişkin açıklamaların Türkiye’de gerek AKP’li yetkililer, gerekse yandaş basın aracılığıyla giderek daha fazla paylaşıldığı bir dönemde, ABD’nin resmi Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğraf, sosyal medyada büyük tartışma yaşandı. Büyükelçilik hesabından, Türkiye’nin geçmişteki darbe/muhtıra döneminin Başbakanı Nihat Erim’in, Washington’a yaptığı ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Bu fotoğrafın paylaşılması da sosyal medyada ABD’nin “mesajının ne olabileceğinin” tartışılmasına neden oldu.

DAHA ÖNCE DE RUSYA’YA”NAZİRE” FOTOĞRAFI YAYINLANMIŞTI

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından daha önce de siyasi mesaj olarak algılanan bir başka paylaşım yapılmıştı.

Mesaj, Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Aralık ayında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından Antalya'da ağırlandığı dönemde gelmişti.

Çavuşoğlu'nun memleketi olan Alanya'da, ellerinde Türk ve Rus bayrakları bulunan çocuklarla biraraya gelen Rus Bakan Lavrov'un fotoğrafları da, Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven tarafından Twitter'da paylaşılmıştı. Tanrıseven, fotoğraflarla birlikte “Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sn Lavrov, Türk ve Rus bayraklarını sallayan çocuklar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı” yazmıştı.

Alanya Kaymakamı'nın bu tweetine, yaklaşık bir saat sonra ABD'den “misilleme” gelmişti. ABD Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan bir tweette, Ankara'da ABD'nin eski Başkanları'ndan Eisenhower'i karşılayan Türk ve ABD bayraklı vatandaşların fotoğrafı paylaşılmıştı.