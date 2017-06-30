Üç general firar etti, ikisi birini dışladı, o da herkesi ihbar etti

Tutuklu eski Tuğamiral Hayrettin İmren, kalkışma sonrası aynı görevdeki Nazmi Ekici ile Ayhan Bay’ın hazırladığı Yunanistan’a kaçış planına dahil edilmedi. Aldatıldığını düşünen İmren polisi arayıp, “Darbeciyiz, şu evde gizleniyoruz, gelin bizi alın” dedi

Sahte kumpas belgelerinin yerleştirildiği Gölcük Deniz Ana Üssü, darbe girişimine de adı karıştı… Gölcük Deniz Ana Üs eski Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, emniyet ve savcılık ifadesinde her şeyi anlattı. İmren, Güney Görev Grup eski Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ve Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ile birlikte Yunanistan'daki Sisam Adası'na kaçma hazırlığı yaptıklarını söyledi.

‘HARMANCIK DA VARDI'

Kaçış planında daha sonra kendisinin devre dışı bırakıldığını açıklayan İmren, bunun üzerine polise saklandıkları evin adresini verip, ‘Burada darbeciler kalıyor, ben de darbeciyim' diyerek ihbar etti. Ekici ve İmren tutuklanırken Bay kaçtı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Donanma Komutanlığı davası iddianamesinde, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen İmren'in itirafları da yer aldı.

İmren şunları söyledi:

KOD ADIM SEÇKİN: “Kod adım Seçkin. Kod isim verilmesinin nedeni örgütte var olan gizliliktir. Tuğamiral Nazmi Ekici'nin kod ismi ‘Muhsin', Tuğamiral Ayhan Bay'ın kod ismi ise ‘Abdurrahman'. 10 Temmuz günü öğretmen ‘Mert' kod adlı kişi, çok önemli bir konu için ertesi gün İstanbul'a gitmemiz gerektiğini bildirdi. Ümraniye'de bir eve geldik. Burada Kuzey Deniz Saha eski Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık da vardı. Bana ‘15 Temmuz Cuma gecesi sabaha karşı 03.30'da emir komuta zinciri içinde darbe yapılacağını, sıkıyönetim ilan edileceğini söyledi. Genelkurmay Başkanı'nın da ikna edileceğini anlattı.

DEŞİFRE OLDU: Darbe girişiminin yaşandığı tarihe kadar normal göreve devam ettim. 15 Temmuz gecesi saat 20.00 civarında Harmancık aradı ve deşifre olduklarını, hemen harekata başladıklarını söyledi. Kuzey Görev Grup eski Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ile karşılaştım, gemileri kaldırdığını söyledi. Bu arada Kocaeli Valisi ve Donanma Komutanı aradı ama açmadım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TV'deki konuşmasını görünce tereddüte düştük. Merkez Komutanlığı önünde vatandaşlar toplandı, galeyan başladı. Biz de askerlerle birlikte ‘Ordu millet el ele, Her Türk asker doğar' diye slogan attık. Halk alkışladı.

HEDEF AVRUPA'YA KAÇMAKTI

İHBAR ETTİM: Sabaha karşı Nazmi Ekici'de telefon geldi, 19 nolu bota binip, Mühimmat depo komutanlığına gittik, tel örgülerin üzerinden atlayıp firar ettik. Şehir merkezinde, ‘Kamil' kod isimli şahsın evine gittik. Sonra bir başka eve yerleştik. Nazmi, cemaatin üst kademeleri ile görüşüyordu. Sisam Adası üzerinden Avrupa'ya geçiş planı yapıldı. Ama beni kaçış planına dahil etmemişler. Bunu öğrenince aramızda problem oldu. Sonra kaçmanın bir sonuç getirmeyeceğini, devlete sığınmaktan başka çare olmadığına karar verip, kaldığımız sitenin güvenliğine gittim. ‘Burada darbeciler kalıyor, ben de darbecilerden biriyim. Polise haber verin' dedim. Polisler geldi, Nazmi Ekici ve beni gözaltına aldılar. Ayhan Bay bahçeden kaçtı.''

SÖZDE İL İMAMLARININ EVİNDE GİZLENDİ

Hayrettin İmren'in darbe gecesinden sonra Kocaeli'de bir süre 2 evde kaldıktan sonra 4 araçlı eskortla İstanbul'a gittiği ve sözde “il imamları”nın evlerinde yaşadığı tespit edilmişti. Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan İmren, Tuzla'da gizlendiği bir evde yakalanmıştı.