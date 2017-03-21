‘Ülke 24 saatte ele geçirilir’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün 35 yıldır devlette yapılanarak ‘’Paralel bir devlet kurduğunu’’ söyledi ve ‘’Eğer başkanlık sistemi gelirse 35 yılda değil 24 saat içinde sadece bir kişi ikna edilerek, Türkiye Cumhuriyeti’ni ele geçirirler’’ dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün 35 yıldır devlette yapılanarak ‘’Paralel bir devlet kurduğunu’’ söyledi ve ‘’Eğer başkanlık sistemi gelirse 35 yılda değil 24 saat içinde sadece bir kişi ikna edilerek, Türkiye Cumhuriyeti’ni ele geçirirler’’ dedi.

Samsun'da temaslarda bulunan CHP lideri, El Bab’ta şehit olan Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu baba Fazlı Taşkın’a Kuran-Kerim hediye etti. Kılıçdaroğlu ziyaretin ardından şehit ve gazi aileleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, işadamları ve muhtarlarla buluştu. Kılıçdaroğlu şu mesajları verdi:

‘TEK ADAM’

Çanakkale'nin her karış toprağında şehitlerimiz var. Yedi düvel Çanakkale'yi geçemedi…Üç yıl sonra bir kişi kalktı bir imza attı. Bizim o savaştığımız devletler, savaş gemileri geldiler Marmara'da demirlediler. 16 Mayıs 1919'da Atatürk Samsun'a geldi. Bir kişiye verilen yetki Çanakkale'nin geçilmesine yol açtı. Amasya Tamimi'nde milletin istiklalini milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır deniyor. Millet kavramı resmi bir belgeye belki de ilk kez girdi. Çünkü Osmanlı'da millet kavramı yoktur. Sonra Erzurum, Sivas kongrelerinde heyet var oturup konuşuyorlar. Hiç birisinde tek adam yoktur.

80 MİLYONDAN BÜYÜK MÜ?

Bir kişiyi olağanüstü yetkilerle donatıyoruz. Bir başkan gelir bir kararname yayınlar, muhtarlıklar da kaldırılır. O kişiye istediği zaman Meclis'i fesih edip, seçime gitme yetkisi veriyoruz. Bizim 80 milyon vatandaşı temsil eden Meclis'i bir kişi hangi gerekçeyle fesih edecek. Bir kişi 80 milyondan büyük müdür? Mesela kaç bakanlık olacak sadece başkan bilecek. Kaç başkan yardımcısı olacak o da belli değil. Parlamenter sistemden otoriter sisteme geçiyoruz.

’35 YILA GEREK YOK’

“FETÖ 35 yılda devletin içine sızdı, paralel devlet kurdu” diyorlar. Bu değişiklik geçerse 35 yıla gerek yok. Bir kişi ikna ettiğiniz de ya da kandırdığınız da en geç 24 saat içinde Türkiye Cumhuriyeti'ni elde edersiniz. Bütün yetkiler bir kişide. Bir kararnameyle valileri, kaymakamları, emniyet müdürlerini, genel müdürleri, müsteşarları, müftüleri, büyükelçileri değiştirirsin. 35 yıl devletin içinde okullar kurmaya, cemaatler oluşturmaya gerek yok, bir kişiyi ikna edersin. Büyük Orta Doğu (BOP) eş başkanı kimdi. BOP uygulamaya konduktan sonra Suriye, Irak parçalandı. Başkana Samsun, Ordu, Rize, Trabzon'u bir kararname ile birleştirerek tek vilayet yaparak, başına da vali atama yetkisi bile verilmek isteniyor.