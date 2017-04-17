Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP’den istifa etti!

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 'Hedef ve ülkülerimize hizmet ettiğine artık inanmadığım bir siyasi yapı ile birlikte anılmayı anlamlı bulmadığımdan istifa ediyorum' diyerek MHP'den ayrıldığını Twitter'dan duyurdu.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve MHP İzmir eski İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'den istifa etti.

Devlet Bahçeli'nin AKP ile iş birliği yapmasının ardından MHP ile olan bağlarını koparma kararı alan Dervişoğlu, istifa kararını Twitter hesabından duyurdu.

Hedef ve ülkülerimize hizmet ettiğine artık inanmadığım bir siyasi yapı ile birlikte anılmayı anlamlı bulmadığımdan, MHPden istifa ediyorum. pic.twitter.com/uOd9PcW64r — D.Müsavat DERVİŞOĞLU (@MUSAVAT1960) 17 Nisan 2017

İstifasını “Hedef ve ülkülerimize hizmet ettiğine artık inanmadığım bir siyasi yapı ile birlikte anılmayı anlamlı bulmadığımdan, MHP'den istifa ediyorum” sözleriyle ifade eden Dervişoğlu, MHP Genel Merkezi'ne gönderdiği dilekçede şu ifadelere yer verdi:

“Hedef ve ülkülerimize hizmet ettiğine artık inanmadığım bir siyasi kurum ile birlikte acnılmayı anlamlı bulmadığımdan, çocukluğum dahil bütün bir ömrü içinde geçirdiğim ve geçmişte mensubu olmakla şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ediyorum. Gereğini bilgilerinize sunarım.”