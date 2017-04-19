YSK’nın yapılan itirazı reddetmesine sosyal medyada büyük tepki!

YSK'nın mühürsüz oy pusulalarıyla ilgili verdiği skandal karar sonrası CHP'nin yaptığı referandum iptali kararını az önce reddetmesine sosyal medyada tepki yağdı. İşte gelen o tepkiler...

Yüksek Seçim Kurulu, referandumun iptali yönünde yapılan başvurular için toplantı düzenledi. Saatler süren toplantının ardından alınan karar açıklandı. Karara göre YSK, referandumun iptali yönündeki başvuruları reddetti. Oylamada 10 üye ret oyu verirken, 1 üye kabul oyu verdi. YSK’nın iptal kararını reddetmesine sosyal medyada CHP İstanbul Milletvekili Tuncay Özkan isyan etti.

Tuncay Özkan, YSK’nın verdiği karar için ‘Bu hukuk tanımazlığınız bir gün ayağınıza dolanır. Bu karar hukukun ayaklar altına alınmasıdır.’ derken Avukat Celal Ülgen ise verilen kararı ‘YSK kendinden bekleneni yaptı. Kendisini de kurum olarak reddetti. Artık Anayasal bir kurum değil.Banayasal bir kurum’ diyerek değerlendirdi.

İşte YSK’nın itiraz dilekçelerine rağmen verdiği karara sosyal medyada gelen tepkiler:

Bu hukuk tanımazlığınız bir gün ayağınıza dolanır. Bu karar hukukun ayaklar altına alınmasıdır. https://t.co/vJvtC2h91N — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 19 Nisan 2017

YSK kendinden bekleneni yaptı. Kendisini de kurum olarak reddetti. Artık Anayasal bir kurum değil.Banayasal bir kurum — Av. Celal ÜLGEN (@celalulgen) 19 Nisan 2017

YSK ‘nın yaptığı düpedüz hukuksuzluktur.Açık bir kanun maddesini bile uygulayamayan bir devlet gerilemeye,kaybetmeye mahkumdur. — M.Fatih Yüksel (@mfatihyuksel) 19 Nisan 2017

YSK karar verdi: seçim yenilenmeyecek. 10’a karşı 1 oy ile. O bir oy kimin acaba? — fatih portakal (@fatihportakal) 19 Nisan 2017

Türkiye’nin büyük kentleri başta olmak üzere en az yarısı başkanlığa hayır dedi. Dahası,toplumun en az yarısı seçim sonuçlarına güvenmiyor. — Sinan Meydan (@SMEYDAN) 19 Nisan 2017