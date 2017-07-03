Yunan Sahil Güvenliği, Türk gemisine ateş açtı

Ege Denizi'nde Türk bandıralı yük gemisine Yunan Sahil Güvenlik botundan ateş açıldığı bildirildi. Gemiye 16 kurşun isabet etti.

İskenderun’dan yüklediği yük ile İzmit Körfezine doğru seyreden 4300 DWT taşıma kapasitesine sahip ACT isimli Türk bayraklı kuruyük gemisine, Yunan SGK botları tarafından Rodos Adası açıklarında ateş edildi.

Geminin güvertesine 16 merminin isabet etti. Bazı kaynaklara göre ise gemiye 36 kurşunun isabet ettiği öne sürülüyor.

İskenderun’dan demir çelik yüklendikten sonra İzmit Körfezi’ne giden ACT isimli yük gemisi, Rodos açıklarında uluslararası sularda Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından Yunan Limanı’na yanaşması istenen ancak kaptanın bu direktife uyamayacağını belirtip demir atmasının ardından Türk Sahil Güvenlik’e haber verdi.

Türk karasularına yöneldiği esnada Yunan Sahil Güvenlik ACT isimli yük gemisine silahlı saldırı düzenledi.

KAPTAN’DAN AÇIKLAMA: 16 KURŞUN İSABET ETTİ



Kaptan Haluk Sami Kalkavan, “Rodos açıklarında gemiyi Rodos limanına çekin dediler. Biz durmayınca ateş açtılar. Gemiye 16 kurşun isabet etti. Su alma olayı yok.”

Kaptan Kalkavan, “Artık Türk karasularındayız” dedi.

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