Zafer Çağlayan hamburgerci oldu!

Ankara’da zincir bir hamburgercinin bayisi olarak faaliyet gösteren Çağlayan ailesi şimdi de İstanbul’da hamburgerci açtı.

ABD’de devam eden ‘Hakan Atilla davasında’ tanık olarak ifade veren Reza Zarrab'ın “Toplamda ona 45-50 milyon Euro kadar rüşvet ödemişimdir. Öteki para cinslerini saymıyorum” dediği eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın kardeşi ve çocukları şimdi de İstanbul'da hamburgerci açtı. Şirket Zarrab'ın bu ifadesinden bir gün önce yani 27 kasım tarihinde faaliyet başladı. Kağıthane'de bulunan Axis Avm'de açılan Burger King ismi ile hizmet veren hamburgercinin üç ortağı bulunuyor. Zafer Çağlayan'ın iki oğlu Kaan ve Çağan'a ayrıca kardeşi Mehmet Şenol Çağlayan da ortak oldu. Şençağ Gıda Turizm İnşaat Madencilik Makina İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ismi ile faaliyet başlayan hamburgerci büyük ortağı amca Şenol Çağlayan'ın 60 bin, kardeşlerin ise 45'er bin TL hissesi var.

ANKARA'DA DA HAMBURGERCİSİ VAR

2008 yılında üniversite öğrencisi iken İstanbul'da lahmacuncu açmıştı. Çağan Çağlayan Panora Alışveriş Merkezi'ndeki Burger King'e ortak olurken, Kaan Çağlayan ise Antares Alışveriş Merkezi'nde açılan “Lahmacun King” adlı lahmacuncuya ortak olmuştu. Çağlayan ailesi ayrıca Ankara Ulus'ta bir Burger King bayiliği daha bulunuyor.

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AİLE ŞİRKETİ BÖLÜNDÜ

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın aile şirketi geçtiğimiz yıl bölündü. Çağlayan'ın kardeşi Şenol Çağlayan ve oğlu Salih Kaan Çağlayan'ın yönetiminde olduğu Akel Alüminyum'un yanına Masem Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adıyla yeni bir şirket daha kuruldu.