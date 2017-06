Belhanda kimdir: kaç yaşında, bonservisi ne kadar? (Galatasaray transferleri 2017)

2017-2018 Transfer sezonuna durgun bir giriş yapmasına rağmen son 3 günde yaptığı 3 transferle taraftarına adeta bayram yaşatan Galatasaray'da, Younes Belhanda'yla resmi sözleşme imzalandı. . Peki Belhanda kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor, bonservis ücreti ne kadar? İşte Cimbom'un yeni yıldızı Belhanda ile ilgili tüm merak edilenler...

Transferde adeta şaha kalkan Galatasaray Faslı yıldız Younes Belhanda’yı resmen transfer ettiğini açıkladı. Peki Belhanda kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor, bonservis ücreti ne kadar? İşte Galatasaray’ın Faslı yıldızı ile ilgili tüm detaylar…

BELHANDA KİMDİR?

25 Şubat 1990 Avignon Fransa doğumlu Younes Belhanda Faslı millî futbolcudur.

Geçtiğimiz sezon Fransa 1. Lig ekiplerinden Nice takımının formasını giydi ve 3 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.

2011-12 sezonunda Montpellier ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı ve ligde yılın genç futbolcusu seçildi.

11 Nisan 2012 tarihinde Marseille karşısında attığı rövaşata-vole karışımı gol de ligte yılın golü seçildi.

2013-14 sezonunda Ukrayna Premier Ligi’nin güçlü ekiplerinden Dinamo Kiev’e transfer oldu.

Fas formasını ise 12 kez giydi ve bir gol attı. Ayrıca millî takım formasıyla 2012 Afrika Uluslar Kupası’nda da mücadele etti.

BELHANDA’NIN SÖZLEŞME DETAYLARI

Galatasaray, Faslı yıldız Younes Belhanda’nın sözleşme detaylarını kamuoyuyla paylaştı. İşte Belhanda’nın sözleşme detayları:

Profesyonel futbolcu Younès Belhanda ve kulübü FC Dynamo Kyiv ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 8.000.000 eur tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, bonuslara istinaden maksimum 2.000.000 euro (net) olmak üzere, kulübümüzün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında uefa şampiyonlar ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 500.000 euro net, kulübümüzün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında uefa avrupa ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250.000 euro net, futbolcunun forma giyeceği her bir yirmi beşinci resmi maça istinaden 250.000 euro net, futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 4 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 sezonu için net 3.350.000 eur sabit transfer ücreti

2018-2019 sezonu için net 3.350.000 eur sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için net 3.350.000 eur sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 3.350.000 eur sabit transfer ücreti

buna ek olarak futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı tff Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 eur prim ödeyecektir. kulübümüzün, oyuncunun görev aldığı maçlarda kazanacağı her 25 puan sonrası ekstra 100.000 euro prim ödemesi yapılacaktır.