Fernando Torres yürekleri ağza getirdi! Torres’in son durumu nedir?

Fernando Torres herkesi korkuttu. Dün akşam oynanan Deportivo - Atletico Madrid maçında rakibi ile girdiği hava topu sonrası yere sert bir şekilde düşen Fernando Torres, acile kaldırıldı. Takım arkadaşları anında müdahele ederek dilinin boğazına kaçmasını engellemek istediler. Fernando Torres daha sonra sedye ile ambulansa bindirilerek acil servise kaldırıldı. Fernando Torres'in son durumu nedir?

Fernando Torres herkesi korkuttu. Dün akşam oynanan Deportivo - Atletico Madrid maçında rakibi ile girdiği hava topu sonrası yere sert bir şekilde düşen Fernando Torres, acile kaldırıldı. Takım arkadaşları anında müdahele ederek dilinin boğazına kaçmasını engellemek istediler. Fernando Torres daha sonra sedye ile ambulansa bindirilerek acil servise kaldırıldı. Fernando Torres'in son durumu nedir?

Fernando Torres, dün akşam oynanan Deportivo – Atletico Madrid maçında yere çok sert düştü ve dili boğazına kaçtı. Bir anda sessizliğe bürünen statta arkadaşları, Fernando Torres’in dilini geri çekmek için ilk müdahelede bulundular. Bazı futbolcuların ve taraftarın ağladığı pozisyon sonrasında Fernando Torres sedyede stadı terkederek acil servise kaldırıldı. Fernando Torres’in son durumu nedir? Fernando Torres’in yürekleri ağızlara getirdiği pozisyon ve sonrasında yaşananları aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

Fernando Torres’in korkutan sakatlık anını izlemek için tıklayınız

İLK MÜDAHELE ARKADAŞLARINDAN

Deportivo-Atletico Madrid maçının 83’üncü dakikasında Deportivolu futbolcu Bergantinos tarafından ensesine sert bir darbe alarak yere düşen Fernando Torres, her iki takımın futbolcuları, teknik heyetleri ve taraftarlara korkulu anlar yaşattı. Aldığı darbeyle hemen yere düşen ve hareket etmeden duran Fernando Torres’e ilk müdahaleyi takım arkadaşları yapmaya çalıştı. Atleticolu iki oyuncu, Fernando Torres’in ağzını açarak nefes almasını kolaylaştırmaya çalıştı. Bu sırada bazı futbolcuların büyük bir endişeyle olanları izlediği görüldü.

FERNANDO TORRES’İN SON DURUMU

Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle hemen sedye ile ambulansa konulan Fernando Torres’in, stada en yakın bir hastanenin acil servisine götürüldüğü bildirildi. Fernando Torres’in ambulanstayken kendine geldiği, hastanede de zihninin açık ve sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Torres’in sabaha kadar hastanede müşahede altında tutulacağı açıklandı.