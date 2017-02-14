Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı ile siyah beyazlılar Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail deplasmanında galibiyet arayacak. Beşiktaş, kupada ve Süper Lig'de son iki maçta alınan mağlubiyetler sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde de süpriz yaşamak istemiyor. Peki Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak? Hapoel Beşiktaş maçı şifresiz mi olacak? İşte detaylar...

Hapoel Beer Sheva Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı ile siyah beyazlılar Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail deplasmanında galibiyet arayacak. Beşiktaş, kupada ve Süper Lig'de son iki maçta alınan mağlubiyetler sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde de süpriz yaşamak istemiyor. Peki Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak? Hapoel Beşiktaş maçı şifresiz mi olacak? İşte detaylar...

Beşiktaş, bu hafta Avrupa maçında İsrail’de tur arayacak. Hapoel Beer-Sheva ile eşleşen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda oynayacağı maçta galibiyet için çabalayacak. Süper Lig’de ve kupada aldığı mağlubiyetler sonrasında Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva ile İsrail’de yapacağı maçta galip gelerek hem tur kapısını aralamak hem de moral bulmak istiyor. Peki Hapoel Beer-Sheva Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak? Şifresiz mi olacak? İşte detaylar…

HAPOEL BEER SHEVA – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında bu hafta Hapoel Beer-Sheva ile Beşiktaş İsrail’de karşılaşacaklar. Hapoel Beer Sheeva – Beşiktaş maçı TSİ 23.05’de başlayacak. Turner Stadı’nda oynanacak Hapoel Beer Sheva – Beşiktaş maçını TivibuSpor kanalı canlı olarak yayınlayacak.

Hapoel takımı Avrupa liginde kendi evinde oynadığı sekiz maçtan sadece birini kaybetti. Beşiktaş, Avrupa’da karşılaştığı İsrail takımlarına karşı dört maçta da yenilmedi. 2 galibiyeti ve 2 beraberliği bulunuyor.

BEŞİKTAŞ’IN HAPOEL MAÇI İLK 11’İ BELİRLENDİ!

Üst üste iki kritik sınavını kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde çıkış arıyor. Siyah-beyazlılarda tümgözler perşembe günü deplasmanda oynanacak Hapoel Beer-Shevamaçına çevrildi. Cezalı Beck, Aboubakar ve Adriano’yu İsrail’e götüremeyecek olan teknik patron Şenol Güneş, ilk 11’ini belirledi. Gökhan Gönül’ü yine sağ bekte kullanacak olan Güneş, sol bekte Tosic’e görev verip, Stoper ikilisini Marcelo-Mitrovic ile oluşturacak.

Orta sahanın merkezinde beklentilerin aksine değişiklik planlamayan Güneş, Atiba’nın yanında Oğuzhan ile maça başlama düşüncesinde. Deneyimli hoca, hücum kanatlarındaki Quaresma ve Babel tercihini sürdürecek. 10 numara pozisyonunda ise formsuz Talisca’nın yerine Tolgay şans bulabilir. Aboubakar ile sakatlığı süren Ömer’in yokluğunda ileri uçta Cenk Tosun tek alternatif olacak. Öte yandan rakibin en skorer ismi Ben Sahar’ın sakatlığı nedeniyle temsilcimize karşı forma giymesi çok zor. İşte Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nde takım kadrosu…