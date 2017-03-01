Metrobüs, vapur, feribot, arabalı vapur deniz otobüsü çalışıyor mu? İstanbul’da yoğun sis! 1 Mart toplu taşımada son durum!

İstanbul'u etkili olan sis 1 Mart Pazartesi günü bazı tolu taşıma seferlerini de etklemiş durumda. 1 Mart Çarşamba günü vapur, feribot, arabalı vapur ve deniz otobüsü seferleri yapılabiliyor mu? aİşte İstanbul'da toplu taşıma ile ilgili son durum...

İstanbul'u etkili olan sis 1 Mart Pazartesi günü bazı tolu taşıma seferlerini de etklemiş durumda. 1 Mart Çarşamba günü vapur, feribot, arabalı vapur ve deniz otobüsü seferleri yapılabiliyor mu? aİşte İstanbul'da toplu taşıma ile ilgili son durum...

İstanbul’a yoğun sis hakim ve meteoroloji de bu sabah ilk saatlerde Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege kıyılarında İzmir ve Manisa yer yer yoğun sis uyarısı yapıyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor. Peki yoğun sis nedeniyle feribot, vapur seferlerinde aksama var mı?

VAPUR: 1 Mart Çarşamba itibariyle vapur seferlerinin yapılmasında son duruma göre bir sorun yok ki Şehir Hatları’ndan aksini belirten bir açıklama yapılmış değil. Vapur seferleri ile ilgili duyuruları aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

Vapur seferlerinin son durumu için tıklayınız

FERİBOT: 1 Mart Çarşamba için pek çok Hızlı Feribot ve deniz otobüsü seferleri iptal edilmiş durumda Feribot seferleri ile ilgili duyuruları aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz. İşte iptal edilen seferler:

01-03-2017 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

01-03-2017 07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

01-03-2017 07:00 Yenikapi – Bandirma Hızlı Feribot

01-03-2017 07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

01-03-2017 07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

01-03-2017 07:15 Yalova – Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

01-03-2017 07:30 Bursa – Yenikapi Hızlı Feribot

01-03-2017 07:30 Yenikapi – Bursa Hızlı Feribot

01-03-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

01-03-2017 07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü

01-03-2017 07:45 Yenikapi – Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

01-03-2017 08:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

01-03-2017 08:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

01-03-2017 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

01-03-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

Feribot seferlerinin son durumu için tıklayınız

ARABALI VAPUR: Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sirkei – Harem ve Eskihisar Topçular Araba Vapuru seferleri geçici bir süre iptal iptal edildi.