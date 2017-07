Okay Gönensin kimdir? Gazeteci Okay Gönensin hayata veda etti

Okay Gönensin kimdir? Okay Gönensin'in ölümünü Hasan Cemal Twitter üzerinden duyurdu. Okay Gönensin kaç yaşında hayatını kaybetti? Okay Gönensin hangi gazetelerde çalıştı?

Sabah saatlerinde basın dünyası bir meslektaşını kaybetti. Okay Gönensin sabaha karşı hayatını kaybetti. Peki Okay Gönensin kimdir? Okay Gönensin hangi gazetelerde çalıştı? İşte Okay Gönensin’in hayatına dair ayrıntılar…

HASAN CEMAL TWITTER’DAN DUYURDU

Okay Gönensin’in ölüm haberini gazeteci Hasan Cemal Twitter hesabından şu cümleyle duyurdu;” Sevgili Okay Gönensin’i bu sabaha karşı kaybettik, içim yanıyor. Gazeteci milletinin başı sağolsun.”

Sevgili Okay Gönensin’i bu sabaha karşı kaybettik, içim yanıyor.

Gazeteci milletinin başı sağolsun. pic.twitter.com/bUuLx1Ow9C — Hasan Cemal (@hsncml) 13 Temmuz 2017

OKAY GÖNENSİN KİMDİR?

Okay Gönensin, 1950 yılında Sarıkamış’ta doğdu. En son Vatan Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Okay Gönensin, Saint Joseph Fransız Lisesi’nden 1967 ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden de 1972 yılında mezun oldu. Gazeteciliğe 1975 yılında Cumhuriyet'te başladı. Cumhuriyet, Sabah, Yeni Yüzyıl, Star ve Yeni Binyıl gazetesinde yazı işleri müdürü, yayın koordinatörlüğü, genel yayın yönetmenliği, köşe yazarlığı ve başyazarlığı olarak çalıştı. 2002 yılında Sabah Gazetesi’nden ayrılarak Vatan Gazetesi’ni kurmuş olan “Bağımsız Gazeteciler Grubu” arasında yer almıştır.