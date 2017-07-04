Sofian Feghouli kimdir: Galatasaray transfer mi etti? (Transfer haberleri)

Galatasaray'da Sofiane Feghouli sesleri. Geçtiğimiz hafta Gomis, Belhanda ve Maicon transferlerini bititrerek adeta gövde gösterisi yapan Galatasaray'ın, şimdi de West Ham United'ın Cezayirli yıldızı Sofian Feghouli'yi transfer ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte Galatasaray - Sofian Feghouli transferi ile ilgili tüm gelişmeler...

Geçtiğimiz sezon başında İspanya’nın Valencia takımından 12 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere’nin kalburüstü takımlarından West Ham United’a transfer olan Sofian Fegholi’nin Galatasaray’a transfer olduğu iddiası spor dünyasına bomba gibi düştü. Peki Feghouli kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? İşte Galatasaray’ın yeni transferi olduğu iddia edilen Sofian Feghouli ile ilgili tüm bilgiler…

ORTA SAHADA İLK HEDEF

Galatasaray bir yıldız ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Gomis, Belhanda ve Maicon transferleri sonrası taraftarını oldukça heyecanlandıran sarı kırmızılılar, West Ham United’ın Cezayirli yıldızı Feghouli için İngiliz takımına 4,5 milyon euroluk bir teklif yaptı.

WEST HAM TAMAM, TOP FEGHOULI’DE

Galatasaray’ın 4,5 milyon euroluk teklifine olumlu bir cevap veren West Ham United yönetimi, transfer için topu Feghouli’ye attı. Cezayirli yıldızla bir görüşme gerçekleştirecek olan Galatasaray’ın bu transferi gerçekleştirme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.

Feghouli geçtiğimiz sezon transfer olduğu West Ham United’ta 28 maçta forma giydi ve 4 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

SOFIANE FEGHOULİ KİMDİR?

1989 doğumlu Sofiane Feghouli, Cezayir asıllı Fransız orta saha oyuncusu olup La Liga ekiplerinden Valencia CF takımının formasını giymektedir. Ortasahada ön libero olabilmekle kanatlarda da görev alabilen Feghouli, PSG altyapısında Grenoble'ye transfer olmuş ve Grenoble'de 33 numarayı giymiştir. Henüz 17 yaşında iken 27 Nisan 2007'de Ligue 2'de ilk golünü kaydetmiştir. 17 yaşında iken Feghouli'ye takılan lakap Yeni Zidan olup oyun tarzı ile Zidan'a benzetilmektedir. Grenoble'de 60 maça çıkıp 3 de gol atmıştır.

Klas bir futbolcu olan Feghouli, 2010 yılında La Liga'nın büyük kulüplerinden Valencia CF'ye transfer olmuştur. İlk dönem dahil 3 maçta görev almıştır. 2011 yılının devre arasında UD Almería takımına kiralık verilmiştir. Burda da çok fazla forma şansı bulamayıp 9 maça çıkmıştır 2'de gol kaydetmiştir. 2011 yazında Valencia'ya geri dönmüştür. 2011-12 sezonunda Unai Emery tarafından daha çok şans verilen Feghouli, 33 maça çıkıp 6 gol atmıştır.

Aslen Cezayirli olan oyuncu Feghouli, Fransa Milli Takımını seçmiştir. 12 Kasım 2008'de hazırlık maçında Raymond Domenech tarafından Uruguay maçında ilk kez görev verilmiştir. Cezayir milli takım teknik direktörü Rabah Saadane tarafından Cezayir-Mali maçının kadrosuna çağrılan Feghouli, 2014 dünya kupasında Cezayir milli takımıyla gruptan çıkma başarısı göstermiştir.