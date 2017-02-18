Süper Lig puan durumu – 21. hafta Süper Lig maç programı

Süper Lig 21. hafta maçları dün akşam oynanan Kayserispor – Bursaspor maçı ile başladı. Teknik direktörlüğüne Sergen Yalçın geldikten sonra Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yenmeyi başaran Kayserispor, bu hafta da Bursaspor’u 2-0 ile geçerek yükselişine devam etti. Teknik direktör değişimi yaşayan Galatasaray, Ivan Tudor yönetiminde çıkacağı ilk maçta nasıl bir görüntü çizecek merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmandan 3-1 galibiyetle dönen Beşiktaş, Süper Lig’de koltuğunu koruma peşinde. Beşiktaş, Akhisar Belediyespor’u konuk ediyor. İşte Süper Lig puan durumu ve 21. hafta maç programı, maçları yönetecek hakemler…
SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ PROGRAMI
17 Şubat Cuma
19.00 Kayserispor 2-0 Bursaspor
18 Şubat Cumartesi
13.30 Antalyaspor – Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk
16.00 Medipol Başakşehir – Gaziantepspor: Alper Ulusoy
19.00 Çaykur Rizespor – Galatasaray: Halis Özkahya
19 Şubat Pazar
13.00 Gençlerbirliği – Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
15.00 Fenerbahçe – Kasımpaşa: Fırat Aydınus
15.30 Adanaspor – Osmanlıspor: Mete Kalkavan
19.00 Beşiktaş – Akhisar Belediyespor: Barış Şimşek
20 Şubat Pazartesi
20.00 Trabzonspor – Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|Beşiktaş
|20
|13
|5
|2
|40
|17
|23
|44
|Başakşehirspor
|20
|12
|6
|2
|37
|16
|21
|42
|Galatasaray
|20
|12
|3
|5
|39
|20
|19
|39
|Fenerbahçe
|20
|10
|6
|4
|39
|19
|20
|36
|Antalyaspor
|20
|9
|5
|6
|24
|23
|1
|32
|Trabzonspor
|20
|9
|3
|8
|20
|21
|-1
|30
|Konyaspor
|20
|7
|7
|6
|24
|24
|0
|28
|Bursaspor
|21
|8
|4
|9
|22
|24
|-2
|28
|Osmanlıspor
|20
|6
|9
|5
|23
|22
|1
|27
|Karabükspor
|20
|8
|3
|9
|24
|28
|-4
|27
|Kasımpaşaspor
|20
|7
|3
|10
|25
|29
|-4
|24
|Akhisarspor
|20
|6
|6
|8
|12
|24
|-12
|24
|Gençlerbirliği
|19
|5
|8
|6
|17
|19
|-2
|23
|Kayserispor
|21
|6
|4
|11
|22
|33
|-11
|22
|Alanyaspor
|20
|6
|3
|11
|29
|40
|-11
|21
|Rizespor
|20
|5
|4
|11
|20
|32
|-12
|19
|Adanaspor
|20
|4
|5
|11
|19
|27
|-8
|17
|Gaziantepspor
|19
|4
|2
|13
|16
|34
|-18
|14