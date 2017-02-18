Süper Lig puan durumu – 21. hafta Süper Lig maç programı

Süper Lig 21. hafta maçları dün akşam başladı. Kayserispor, konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 yenerek Sergen Yalçın yönetiminde yükselişine devam etti. Süper Lig 21. haftasında Ivan Tudorlu Galatasaray, Rize deplasmanına gidiyor. Süper Lig'in lideri Beşiktaş'ın konuğu ise Akhisar Belediyespor. İşte Süper Lig puan durumu, 21. hafta maç programı ve hakem listesi...

Süper Lig 21. hafta maçları dün akşam başladı. Kayserispor, konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 yenerek Sergen Yalçın yönetiminde yükselişine devam etti. Süper Lig 21. haftasında Ivan Tudorlu Galatasaray, Rize deplasmanına gidiyor. Süper Lig'in lideri Beşiktaş'ın konuğu ise Akhisar Belediyespor. İşte Süper Lig puan durumu, 21. hafta maç programı ve hakem listesi...

Süper Lig 21. hafta maçları dün akşam oynanan Kayserispor – Bursaspor maçı ile başladı. Teknik direktörlüğüne Sergen Yalçın geldikten sonra Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yenmeyi başaran Kayserispor, bu hafta da Bursaspor’u 2-0 ile geçerek yükselişine devam etti. Teknik direktör değişimi yaşayan Galatasaray, Ivan Tudor yönetiminde çıkacağı ilk maçta nasıl bir görüntü çizecek merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmandan 3-1 galibiyetle dönen Beşiktaş, Süper Lig’de koltuğunu koruma peşinde. Beşiktaş, Akhisar Belediyespor’u konuk ediyor. İşte Süper Lig puan durumu ve 21. hafta maç programı, maçları yönetecek hakemler…

SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ PROGRAMI

17 Şubat Cuma

19.00 Kayserispor 2-0 Bursaspor

18 Şubat Cumartesi

13.30 Antalyaspor – Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk

16.00 Medipol Başakşehir – Gaziantepspor: Alper Ulusoy

19.00 Çaykur Rizespor – Galatasaray: Halis Özkahya

19 Şubat Pazar

13.00 Gençlerbirliği – Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

15.00 Fenerbahçe – Kasımpaşa: Fırat Aydınus

15.30 Adanaspor – Osmanlıspor: Mete Kalkavan

19.00 Beşiktaş – Akhisar Belediyespor: Barış Şimşek

20 Şubat Pazartesi

20.00 Trabzonspor – Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

SÜPER LİG PUAN DURUMU