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Süper Lig puan durumu – 21. hafta Süper Lig maç programı

Süper Lig 21. hafta maçları dün akşam başladı. Kayserispor, konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 yenerek Sergen Yalçın yönetiminde yükselişine devam etti. Süper Lig 21. haftasında Ivan Tudorlu Galatasaray, Rize deplasmanına gidiyor. Süper Lig'in lideri Beşiktaş'ın konuğu ise Akhisar Belediyespor. İşte Süper Lig puan durumu, 21. hafta maç programı ve hakem listesi...
08:2418 Şubat 2017
Günün İçinden
Süper Lig puan durumu – 21. hafta Süper Lig maç programı
Süper Lig 21. hafta maçları dün akşam başladı. Kayserispor, konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 yenerek Sergen Yalçın yönetiminde yükselişine devam etti. Süper Lig 21. haftasında Ivan Tudorlu Galatasaray, Rize deplasmanına gidiyor. Süper Lig'in lideri Beşiktaş'ın konuğu ise Akhisar Belediyespor. İşte Süper Lig puan durumu, 21. hafta maç programı ve hakem listesi...

Süper Lig 21. hafta maçları dün akşam oynanan Kayserispor – Bursaspor maçı ile başladı. Teknik direktörlüğüne Sergen Yalçın geldikten sonra Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yenmeyi başaran Kayserispor, bu hafta da Bursaspor’u 2-0 ile geçerek yükselişine devam etti. Teknik direktör değişimi yaşayan Galatasaray, Ivan Tudor yönetiminde çıkacağı ilk maçta nasıl bir görüntü çizecek merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmandan 3-1 galibiyetle dönen Beşiktaş, Süper Lig’de koltuğunu koruma peşinde. Beşiktaş, Akhisar Belediyespor’u konuk ediyor. İşte Süper Lig puan durumu ve 21. hafta maç programı, maçları yönetecek hakemler…

SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ PROGRAMI
17 Şubat Cuma
19.00 Kayserispor 2-0 Bursaspor

18 Şubat Cumartesi
13.30 Antalyaspor – Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk
16.00 Medipol Başakşehir – Gaziantepspor: Alper Ulusoy
19.00 Çaykur Rizespor – Galatasaray: Halis Özkahya

19 Şubat Pazar
13.00 Gençlerbirliği – Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
15.00 Fenerbahçe – Kasımpaşa: Fırat Aydınus
15.30 Adanaspor – Osmanlıspor: Mete Kalkavan
19.00 Beşiktaş – Akhisar Belediyespor: Barış Şimşek

20 Şubat Pazartesi
20.00 Trabzonspor – Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

SÜPER LİG PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
Beşiktaş20135240172344
Başakşehirspor20126237162142
Galatasaray20123539201939
Fenerbahçe20106439192036
Antalyaspor209562423132
Trabzonspor209382021-130
Konyaspor207762424028
Bursaspor218492224-228
Osmanlıspor206952322127
Karabükspor208392428-427
Kasımpaşaspor2073102529-424
Akhisarspor206681224-1224
Gençlerbirliği195861719-223
Kayserispor2164112233-1122
Alanyaspor2063112940-1121
Rizespor2054112032-1219
Adanaspor2045111927-817
Gaziantepspor1942131634-1814

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