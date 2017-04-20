YDS Sonuçları belli oldu mu? Tıkla öğren

YDS sonuçlarının bugün belli olması bekleniyor. 2 Nisan'da yapılan ilkbahar dönemi yabancı dil seviye tespit sınavı (YDS) sonuçları ÖSYM takvimine göre 20 Nisan Perşembe yani bugün açıklanması gerekiyor. Peki YDS sınav sonuçlarını nereden, nasıl kontrol edebilirsiniz? İşte YDS sonuçları sorgulama sayfası...

YDS sınav sonuçları bugün açıklanıyor. ÖSYM tarafından 2 Nisan’da yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı sonuçlarının bugün yayınlanması bekleniyor. Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır. ÖSYM takvimine göre 2 Nisan’da yapılan ilkbahar dönemi YDS sınav sonuçları bugün aşağıdaki linkten yayınlanmış olacak.

YDS sınav sonuçlarını görmek için tıklayınız

YDS SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik’in değişik 7. maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt dışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin de bu sınava girmesi gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli statüde çalışacak

a) Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde,

b) Çözümleyici ve programcıların ise işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında İngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde olması gerekmektedir.

Bu nedenle, hâlen bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunmak isteyen fakülte veya yüksekokul mezunları da bu sınava katılabilirler. Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, Yükseköğretim Kurulunun 16.4.1997 tarih ve 97.13.1034 sayılı kararı uyarınca lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.

Yükseköğretim Kurulu tarafından yurt dışında bir yükseköğretim programını bitirenlerin diploma denklik işlemlerinde Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca YDS sonuçları kullanılabilecektir.

YDS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2017

İLKBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ : 08-16 Şubat 2017

İLKBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 2 Nisan 2017, 10.00, 3 saat (180 dakika)

SONBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ : 26 Temmuz-3Ağustos 2017

SONBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 17 Eylül 2017, 10.00, 3 saat (180 dakika)

SINAV ÜCRETİ : 90,00 TL

BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 5,00 TL