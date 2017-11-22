317 kilo olan anne doktorun uyarısı sonrası inanılmaz değişim yaşadı!

6 yaşından beri obeziteyle mücadele eden Ashley, 27 yaşına geldiğinde 317 kiloya ulaştı. Doktor, böyle giderse 30. yaş gününü göremeyeceğini söyledi. O gün hayatı değişmeye başladı. Son halini görenler gözlerine inanamadı.

Ashley hayatının büyük bir kısmını obezite ile mücadele ederek geçirdi. 6 yaşından beri sağlıksız besleniyordu. 27 yaşına geldiğinde tam 317 kiloydu. Doktor, kendisine 30 yaşını göremeyeceğini söylediğinde hayatında değişikliğe ihtiyacı olduğunun farkına vardı.

FAZLALIKLARI SEBEBİYLE ACI ÇEKİYORDU

Ashley, beş yaşındaki oğlu için yemek bağımlılığından kurtulmaya karar verdi. Ashley, TLC'ye “İnsanların sıradan aktiviteleri benim için büyük birer zorluktu” dedi. Kendi başına sadece duş alabiliyordu. O da beş dakikalığına. Fazlalıkları nedeniyle dizleri inanılmaz ağrıyordu. “Her gün acı içindeydim. Bazen belim kırılacak diye korkardım” diyen Ashley'nin 6 yaşındayken bile fazlalıkları vardı. Yedinci sınıfa giderken 113 kiloydu. Liseden mezun olduğunda ise 181 kiloydu.

DOKTOR ’30 YAŞINI GÖREMEZSİN’ DEYİNCE KARAR VERDİ!

Ashley lisedeyken bugünkü eşiyle tanıştı. Eşi John ile beraber Patrick isminde bir çocukları oldu. Patrick annesine elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyordu. Ancak çocuk altı yaşında olduğundan annesine her konuda yardımcı olamıyordu. Ashley, 2016'da katıldığı televizyon programında “Oğlum küçük yaşına rağmen bana yardımcı oluyor. O olmasa ne yapardım bilmiyorum” dedi. Ashley, obezite hastalarının operasyonlarına giren Younan Nowzaradan ile tanışınca hayatı değişti. Doktor, böyle giderse 30. yaş gününü göremeyeceğini söyledi. Oğlunun annesiz kalmaması için Ashley var gücüyle mücadele etmeye başladı.

ÇABALARI SONUÇ VERDİ!

Ashley'nin inişli çıkışlı serüveni böylelikle başlamış oldu. Ashley, People'a “İnişli-çıkışlı bir serüvenin başrol oyuncusuydum. Serüven boyunca hem ağladım hem güldüm” dedi. Mide küçültme operasyonunun dört ay ardından bilinçsiz şekilde ağrı kesici kullandığından hastaneye kaldırıldı. Bu sırada Doktor Younan Nowzaradan, Ashley'ye bir terapistle görüşmesini önerdi. Kadının çabaları sonuç verdi.

Ashley bir yıl içinde 113 kilo verdi. Profesyonellerin yardımıyla Ashley hem fiziksel hem de psikolojik sağlığına kavuştu.

İşte son hali…



