Bunlar reflüyü tetikliyor

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Remzi Beştaş, reflünün ülserden kansere birçok hastalığa zemin hazırladığını belirterek, zamanında tedavisi ve takibi yapılması gereken bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Peki reflüyü tetikleyen gıdalar hangileri?

Memorial Dicle Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Remzi Beştaş, çoğu zaman ihmal edilen, hastalar tarafından çok önemsenmeyen bir hastalık gibi görünen reflünün aslında çok dikkat edilmesi gereken ve ciddi sonuçlara yol açan bir hastalık olduğunu vurguladı. Tedavi edilmediği zaman uzun süreli reflü hastalarında yemek borusunun alt kısmında erozyonlar oluşabildiğini aktaran Beştaş, “Zamanla ülserler oluşabilir ve bu dönemde kanamalar meydana gelebilir, yine yemek borusunun alt kısmında darlığa neden olabilir. Daha da önemlisi kanser zemini oluşturan barrett özofagusu oluşabilir. Bu nedenle reflü dikkate alınması gereken, zamanında tedavisi ve takibi yapılması gereken bir hastalıktır” dedi.

REFLÜYE NEDEN OLAN DURUMLAR

Bazı gıdaların reflünün artmasına sebebiyet verdiğini aktaran Beştaş, “Bu gıdalar, bunu da yağ asit salgısının arttırarak ya da yemek borusunun altındaki sfinkterin basıncını azaltarak yapmaktadır. Reflüye neden olan gıdalar arasında çikolata, kahve, kola, domates, domates suyu, asitli içecekler ve meyveler bulunmaktadır. Alkol ve sigara tüketimi de reflüye sebebiyet vermektedir. Bir öğünde çok fazla yemeğin yenilmesi, midenin aşırı miktarda gıdayla doldurulması, sıkı elbiselerin giyilmesi, şişmanlık, kemerin sıkıca bağlanması gibi olaylar reflüye sebebiyet vermektedir. Bu hastalar yemek yedikten sonra uzanmamalı, yatmaya yakın yemek yememeli. Şişmanlık şikayeti olan hastalara da diyet yardımıyla zayıflamayı, yatarken baş seviyelerini boyundan itibaren hafif yüksek tutmalarını öneriyoruz. Reflünün bir medikal tedavisi, bir de yaşam tarzı değişimi dediğimiz iki tedavisi bulunmaktadır. Yaşam tarzı değişikliği daha çok reflü semptomları fazla olmayan, haftada iki ya da üçten daha az reflü semptomlarını yaşayan insanlarda verdiğimiz bazı yaşam tarzı tedavisi ve diyet değişiklikleridir, bir de ilaç tedavisi bulunmaktadır. Bu ilaç tedavisine yanıt vermeyen bazı vakalarda da cerrahi tedavi de bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. İlaç tedavisi ve yaşam tarzı değişikliği tedavisine rağmen reflü hala devam ediyorsa endoskopi dediğimiz, ucunda kamera olan bir aletle yemek borusu ve midenin incelenmesi gerekebilir ve bu incelemeden sonra da reflünün nedeni saptanır ve buna yönelik olarak tedavi yapılır” diye konuştu.