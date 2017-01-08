Soğuk havalarda dışarıda çalışanlar dikkat!

Kardiyolog Dr. Haci Çiftçi, soğuk havaların kalp krizi riskini yükselttiğini ve bun nedenle mesleği gereği dışarıda çalışmak sorunda kalanları uyardı. Peki kimler risk grubunda ve nasıl önlem almalı?

Kardiyolog Dr. Haci Çiftçi, soğuk havaların kalp krizi riskini yükselttiğini ve bun nedenle mesleği gereği dışarıda çalışmak sorunda kalanları uyardı. Peki kimler risk grubunda ve nasıl önlem almalı?

Yurdu etkisi altına alan soğuk havalar, dışarıda çalışmak zorunda kalan vatandaşları tehdit ediyor. Özellikle tansiyon ve şeker hastalığı bulunan kişilerin çok dikkatli olmadı gerektiğini belirten Kardiyolog Haci Çiftçi, nasıl önlem alınması gerektiğini hatırlattı.

Kardiyolog Haci Çiftçi, sıcaklığın eksi değerlere düştüğü bugünlerde özellikle kalp hastalarının ve mesleği gereği dışarıda çalışmak zorunda olanların kalp krizi riski taşıdığını ifade etti. Kalbin, dolaşım merkezinin bir ana üssü gibi olduğunu, kendisine bağlı damarlar olmasının yanı sıra kalbin kendisini de besleyen damarlar olduğunu anımsatan Çiftçi, “Dolayısıyla soğuk havalarda damarlar büzüşür. Damar daha önceden darsa daha beter daralacaktır ve bu kalbe yeterince kan gitmesini engelleyecektir. Bu kalp krizini tetikleyen faktörlerden biridir.Diğer bir faktör ise soğuk havanın oluşturduğu stresten ötürü tetikleme ihtimali vardır. Sıcak havalarda ise bunun tersi olur. Soğuk ve sıcak havanın kalp ve damar hastalıklarında kendine has oluşturduğu etkileri vardır. Bunları bilmek ve ona göre önlem almak lazım” dedi.

Dışarıda çalışan meslek gruplarının risk altında olduğunu kaydeden Çiftçi, “Dağda, ormanda çalışanlar ile belediye temizlik işçileri ve güvenlik güçleri gibi dışarıda görev yapanların kendilerini soğuktan koruyacak giysiyi seçmeleri çok önemli. Kalp hastalığı olmadığını düşünenler, 10 yıldan fazla şeker hastalığı bulunanlar, tansiyonu olup da tansiyonunu ölçtürmeyenler ve bunun bilincinde olmayanlar da özellikle risk altındadır. Çünkü bu tür hastalar bir şeyim yok deyip soğuğa ve sıcağa aldırmadan hareket ederler” ifadelerini kaydetti.