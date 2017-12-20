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Uyurken ağzınızdan su geliyorsa… İşte nedeni ve çözümü!

Uyurken ağzınızdan su geldiğini hissettiniz mi? Veya uyandığınızda yastığınızın su içinde kaldığını? İşte uzmanlara göre uyurken ağzınızdan su gelmesinin nedenleri ve çözüm önerileri...

18:2920 Aralık 2017
Haberler Sağlık
Uyurken ağzınızdan su geliyorsa… İşte nedeni ve çözümü!
Uyurken ağzınızdan su geldiğini hissettiniz mi? Veya uyandığınızda yastığınızın su içinde kaldığını? İşte uzmanlara göre uyurken ağzınızdan su gelmesinin nedenleri ve çözüm önerileri...

Uyurken ağzınızdan su gelmesi ağızda kuruluğa neden olmakla birlikte bir çok sağlık sorununun da habercisi olabilir. Genellikle küçük çocuklarda ve bebeklerde görülen bu durumun belli bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Her yaştan insanda gece uyurken ağızdan su gelmesi durumu görülebilir.

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Ağzı açık uyumak ve bu şekilde uyunduğunda ağızdan su gelmesi, yanlış uyku pozisyonu, diş problemleri, alerji, reflü, parkinson hastalığı, diş çıkarma, ilaçlara ait yan etkiler, sinir sistemi bozuklukları, ağız anatomisinde problem ve kıl kurdu gibi etkilerden dolayı ağızdan su gelme durumu yaşanabilir.

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Nasıl engellemek gerekir?

Ağzınızdan su gelmesinden şikâyetçiyseniz ve bu durum herhangi bir sağlık sorununa işaret etmiyorsa kendi yöntemlerinizle engelleyebilirsiniz.

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Örneğin yastığınız alçak geliyorsa yüksek bir yastıkla değiştirebilirsiniz. Veya geniz eti veya burunda anatomik bozukluk bulunuyorsa Kulak Burun Boğaz doktoruna gidilerek durum anlatılmalı ve gerekli tedaviye başlanmalıdır.

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