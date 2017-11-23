Android telefonlarla ilgili şok gerçek: Her an… | Son haberler

Sık sık telefonunuzda o an bulunduğunuz konumla ilgili reklamlara ve haberlere rastlamışsınızdır. Konum servisleriniz kapalı olduğu halde bu tarz durumlarla karşılaşmak fazlasıyla görülmekte. Peki telefonlarımız gerçekten haberimiz olmadan bizi izliyor mu? Yapılan son araştırmalar Android hakkında bir detayı ortaya çıkardı...

Akıllı telefonlardaki konum servisleri farklı açılardan işe yarar vazifeler görüyor ancak özel bilgilerin farklı şirketlerle paylaşılmasına olanak da sağlıyor. Yapılan araştırmalara göre konum servislerini kapatsanız dahi Android telefonlarda Google sizi takip edebiliyor.

HER YERDE TAKİP EDİLİYORUZ!

Quartz tarafından yapılan ve Log tarafından aktarılan araştırmaya göre, Google‘a konum takip izni verseniz de vermeseniz de konum takibi yapabiliyor. Quartz‘ın araştırmasına göre Android işletim sistemine sahip cihazlar, telefonunuzun konum servisleri kapalı olsa da konumunuza ait veri topluyor. Üstelik cihazlar veriyi toplamak için internet bağlantısı ya da SIM karta da ihtiyaç duymuyor. 2017'nin başından bu yana Android cihazlar yakınlarda bulunan baz istasyonlarının adreslerine ilişkin veriyi çekerek bunu Google'a gönderiyor. Google'ın Alphabet birimi bireylerin konumlarına ve onların hareketlerine ilişkin veriye erişime sahip oluyor. Bu da ciddi bir mahremiyet açığına sebebiyet veriyor.

İDDİALARI GOOGLE DA DOĞRULADI

Geçtiğimiz 11 ay boyunca baz istasyonlarının adreslerinin servise yolladığı veri sayesinde Google kullanıcılara daha hızlı bildirim ve mesaj gönderilebiliyor. Google'ın temsilcisinin Quartz'a verdiği açıklamaya göre bu veriler asla depolanmıyor. Temsilci aynı zamanda firmanın bu yöntemi sonlandırmak için çeşitli adımlar atacağını da belirtmiş. Kasım ayının sonunda Android cihazların artık baz istasyonlarının konumunu Google'a göndermeyeceği söyleniyor. Bunun kullanıcılar tarafından kapatılamayan bir özellik olduğunun tekrar altını çizelim. “Baz istasyonlarının konumunun Google'a gönderilmesi benim konumumu nasıl belirliyor?” diye düşünenler için de kısaca açıklayalım. Tek bir baz istasyonu kullanıcının konumuna ilişkin yaklaşık bir bilgi sunabilirken üç tane baz istasyonuyla kullanıcının olası konumuna ilişkin daha sağlıklı bir bilgi edinebiliyor. Kalabalık şehirlerde baz istasyonlarının yakın olduğu alanlarda konum bulmaksa oldukça kolaylaşıyor.

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