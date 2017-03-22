Galaxy S8 bataryası görüntülendi!

Galaxy S8 bataryası hakkında daha önce birçok bilgi gün yüzüne çıkmıştı. Şimdi ise Galaxy S8 bataryası fiziksel olarak görüntülendi. Peki, bu batarya yeterli olacak mı?

Galaxy S8 bataryası hakkında daha önce birçok bilgi gün yüzüne çıkmıştı. Şimdi ise Galaxy S8 bataryası fiziksel olarak görüntülendi. Peki, bu batarya yeterli olacak mı?

Tanıtılmasına bir hafta kalan Galaxy S8 sızıntıları gelmeye devam ediyor. Batarya bilgileri daha önce sızdırılan S8’in şimdi de bataryasını gösteren bir görsel ortaya çıktı.

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İşte Galaxy S8’in bataryası

Samsung’un 29 Mart tarihinde özel bir etkinlikle tanıtacağı Galaxy S8 ile ilgili hemen hemen her şey netleşti.. Cihazı her yönden gösteren bir çok fotoğrafın ardından, bugün de batarya görseli sızdırıldı.

Samsung’un 5.8 inçlik Galaxy S8 ve 6.2 inç boyutlu Galaxy S8 Plus olmak iki farklı model ile gelecek olan modellerinin batarya bilgilerini daha önce paylaşmıştık. Şimdi ise Galaxy S8’in bataryasını gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı.

Samsung, Galaxy Note 7’de yaşanan pil sorunlarından ders çıkararak Galaxy S8’de pil konusunda temkinli davrandı. Galaxy S8’de 3000 mAh gücünde bir batarya kullanacak olan şirket, S8 Plus için 3500 mAh bir batarya tercih etti. Galaxy S7’deki 3600 mAh bataryaya göre oldukça düşük bir kapasiteye sahip olsa da bataryanın verimliliği yeni 10 nm Exynos veya Snapdragon yonga setleri ile uyumluluğuna bağlı olacak.