LeEco Smart Road Bike tanıtıldı!

Android işletim sistemine sahip LeEco Smart bisiklet yakında yollara çıkıyor.

Las Vegas'ta düzenlenen CES 2017 teknoloji fuarı birbirinden farklı ürünlere ve duyurulara ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de Android işletim sistemi ile dikkat çeken LeEco Smart Road Bike ve LeEco Smart Mountain Bike modelleri tanıtıldı.

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Android Marshmallow işletim sistemi üzerine hazırlanmış olan BikeOS işletim sistemine sahip olan bisiklette 4 inç boyutlu ekran yer alıyor. 6000 mah değiştirilebilir batarya ile kullanılan bu işletim sistemi ile yol ve güzergah takibi, sağlık takibi, sürüş bilgileri ve çok sayıda veri takip edilebiliyor. Her iki modelde de parmak izi okuyucu, dahili alarm sistemi, GPS/GLONASS, Here Maps, müzik çalar, telsiz, ışıklar, korna, barometre ve güvenlik takip sistemi gibi ortak özellikler de yer alıyor..

Arazi ve yol kullanımı için iki ayrı model geliştiren LeEco'nun bu modelleri satışa ne zaman sunacağı ise henüz açıklanmadı.