Ulaşım kartını eline taktırdı!

Ulaşım dünyanın birçok şehrinde manyetik kartlarla sağlanıyor. Türkiye'de de Akbil, Kentkart gibi çeşitleri olan ulaşım kartları, Avustralya'da çok ilginç bir habere konu oldu...

Birçok kişi cüdazdanını, kartlarını, parasını kaybetmekten çekidiği için gün içinde telaşa düşer. Webtekno’da yer alan habere göre Avusturalyalı bir adam yaşadığı bölgedeki ulaşım kartını elinin içine yerleştirerek kendini sağlama aldı. Avustralya’nın ulaşım kartının çip kısmını özel bir şekilde kestirtip elinin içine implantını gerçekleştirtti. Profesyonel ekiplerden destek alan genç adam, eğer birisi cüzdanımı çalarsa, eve geri dönebilirim.” diyen Meow-Ludo, kimsede olmayan bir özelliğe, yani bir süper güce sahip olduğunu da belirtti.

“ELİMİ BASIYORUM ARADA OKUMUYOR”

Sol eline ulaşım kartını yerleştirten Avusturalyalı genç adamın bir ilginçliği daha var, genç adamın adı Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow. Tekerlemeyi anımsatan isme sahip adamın ulaşım kartıyla ilgili bir sorunu var, kart okuyucuların bazen ilk seferde okumadığını, ancak bunun gerçek ve tam boyutlu kartlarda da arada sırada olduğunu söyledi.

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