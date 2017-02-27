Xperia XA1 Ultra tanıtıldı ve 6 inçlik selfie canavarının tüm özellikleri belli oldu. Karşınızda Xperia XA1 Ultra özellikleri

Xperia XA1 Ultra tanıtıldı ve 6 inçlik selfie canavarının tüm özellikleri belli oldu. Karşınızda Xperia XA1 Ultra özellikleri

Xperia XA1 Ultra modeli Sony’nin MWC 17 konferansında tanıtılan akıllı telefonlardan biri oldu. Yine kardeşi Xperia XA1 gibi kamerasıyla dikkat çeken Xperia XA1 Ultra özellikleri resmen açıklandı.

Xperia XZs tanıtıldı!

Xperia XA1 Ultra teknik özellikleri

Xperia XA1 Ultra 6 inç 1080p ekranla geliyor. Şirket cihazın hafif olmasına çalıştığı için, Xperia XA1 Ultra, Xperia XZ Premium’dan biraz daha hafif. Boyutlarına oranda 188 gram hiç fena değil.

Eğer hatırlarsanız bir önceki Xperia Ultra modeli, OIS destekli ön kameraya sahip tek akıllı telefon modeliydi. Şimdiyse bu ünvanı Xperia XA1 Ultra devam ettiriyor. 1/2.6’lik 16 Megapiksel ön kamera oto-fokus ve LED flaş özelliklerine sahip

Arka kamerada ise Xperia XA1 Ultra modeli 1/2.3 inç boyutlu 23 Megapiksellik sensör kullanıyor. f/2.0 diyafram açıklığına sahip ana kamera, OIS desteği sunmuyor, bunun yerine SteadyShot teknolojisinden yararlanıyor.

2.700 mAh bataryanın ise MediaTek Helio P20 sayesinde hızlı şarj desteği bulunuyor.Xperia XA1 aksine, Ultra modelinde USB Type-C girişi yer almakta.

Beyaz, siyah, altın ve bazı bölgelere özel pembe renk seçeneği ile satışa sunulacak. Android Nougat 7.0 ile çıkacak olan Xperia XA1 Ultra Yaz başında piyasaya sunulacak.