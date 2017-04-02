Ankara’ya mega gondol projesi…

Bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı, Başbakan, 193 toplu açılış, evet falan, hepsi bir arada…

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2014 seçimi öncesi “Mega

Çılgın Ankara Boğazı Projesi'ni” açıkladılar…

Venedik gibi mesela…

Filmini YouTube'a koydular, girip bakabilirsiniz…

Ankaralı vatandaşlar gondola binmiş gidiyorlar…

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Yine böyle seçim öncesiydi, Mega Çılgın Ankara Boğaz Projesi'ni çok beğenen vatandaşlar “Daha ne olsun?” diye oy verdiler…

AKP kazandı tabi…

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Masmavi bir boğaz düşünün…

Çağırıyorsun, gondol geliyor…

Su hafif tatlı dalgalı…

Martılar gelmiş…

Kıyılarda çiçekler suya kadar sarkmış, yanlardaki yeşil alanlarda uçurtma uçuran çocuklar, bisiklete binenler…

Mangal yakan var arada…

Ağaç dallarında kuşlar, sesleri gelmiyor ama belli ki çok güzel ötüyorlar…

Yine kıyılardaki evler bahçe içinde, kırmızı çatıları ile bir rüya…

Masa kurmuş kahvaltı edenler, boğazın kıyısında huzur içindeler…

Yaşama uzanan yeni lezzet…

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(Bugünkü 193 toplu açılış arasında bu görülmeyince, Ankara'nın gazetesi Sonsöz “O mega kanal projesinin açılış müjdesini de bekliyoruz” manşeti attı…)

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2014'de balonlu şenlik düzenlenerek açıklanan Ankara Mega Boğaz Çılgın Projesi'nin, dünyada en uzun mega boğaz projesi olduğunu da duyurdular…

Üzerinde köprüler var, ister üstten köprüden geç, ister altından gondolla git…

Kıyısında yürüyüş yolları, spor alanları, nadide bahçeleri ile bir cennet…

Yaşama sevincinin izdüşümü…

Tabii ki her yanda fişkiyeler…

Gondollar geliyor, gondollar gidiyor…

Huzurun öbür adı…

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“Eeee… Anladık, hani ne zaman” diyeceksiniz…

Su bulamadılar…