Bu Meclis kendi kendini feshediyor…

Bu Meclis demokrasi suçu işliyor…

Bu Meclis kendi kurduğu rejimi yıkıyor…

Bu Meclis egemenliğini bir tek kişiye terk ederek, milletin kendisine verdiği kutsal temsil yetkisini devrediyor…

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Bu Meclis “Cumhuriyeti kuranlar deccaldir”, “Atatürk-İnönü ayyaştır”, “Lozan yanlıştır”, “laiklik din düşmanlığıdır”, “demokrasi tramvaydır”, “Meclis'in işi bitmiştir”, “Türkiye din devletidir”, “Cumhuriyet reklam arasıdır” diyen zihniyete bırakıyor Türkiye'yi…

Bu Meclis ateşle oynuyor…

Bu Meclis cumhuriyeti kuran

değil, cumhuriyeti yıkan Meclis

olmaya gidiyor…

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Demokrasi tarihinde, kendi görevini bir tek kişiye devreden Meclis, 23 Mart 1933'te yetkilerini Hitler'e terk eden Alman ulusal parlamentosudur sadece…

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında zaman zaman TBMM'nin yetki devri gündeme geldiğinde, Atatürk'ün yanıtıdır:

“Milletin saltanat ve hâkimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir ve bu hâkimiyet makamının hükûmetine Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti derler. Bundan başka saltanat makamı, bundan başka bir hükûmet yoktur ve olamaz.”

(1 Kasım 1922)

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Bu Meclis demokrasiye, parlamenter rejime, laik cumhuriyete, milli iradeye sahip çıkmaktan vazgeçmiş bir

Meclis'tir…

Niyet apaçık…

Amaç belli…

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Dün dışardaki kaba kuvveti, içerideki sinsi niyeti gördünüz…

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CHP, bu Meclis'i terk et…

CHP içinde olursa, ne dersen de;

bu yıkım anayasası “TBMM'nin kabul ettiği” anayasadır…

Ama ana muhalefet olarak CHP çekilirse; Tayyip Erdoğan anayasasıdır…

Daha da açıkçası:

Tarih kitapları; bir CHP Genel Başkanı vardı, çıkıp “Bu anayasa olmaz” dedi diye yazmaz… Ama CHP, TBMM'den çekilirse, bu tüm dünyada konuşulacak, tarihe geçecek ciddi bir tepkidir…

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Çok mu zor inip vatandaş olmak…

Türkiye denilen vatan, milletvekili koltuklarından daha mı az değerlidir?..