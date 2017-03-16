Düşman kalmayacak, idareli kullan…

Düşman bulamadığı zaman kendini kötü hissediyor…

Stokta düşman kalmayınca İnönü'ye saldırıyor mesela…

Lozan'a kızıyor…

Piyano görmesin…

Heykele çattı…

Darwin'i attırdı müfredattan…

Kimi zaman unutuyor kendi kendine kızıyor “Kim yaptı İstanbul'a bu yüksek binaları” diyor…

*

Neticede içeride düşman kalmadı…

Ordu bitti, gazeteciler hapiste, medya tükendi, üniversiteler sus-pus, işçiler sessiz, ağzını açan bireyler sustular…

MHP ele geçirildi, HDP cezaevinde, CHP kavga çıkartmaya yanaşmıyor…

*

Dışarıya açıldı…

İran sıradan geçti, İsrail ile kavga birkaç sene gitti, Rusya ile kavga iki sene idare etti, Irak ile kavga önemini yitirdi, Suriye ile kavga sonuç vermedi…

(Buraya dikkat; Yunanistan rezerv düşmandır, referanduma az kala “Adalarımıza çıktılar” diye saldırırsa şaşırmayın…)

Sonuçta komşularda da düşman kalmadı…

*

Uzaklara geçti:

Amerika olmaz; çünkü ortak…

Meksika, Brezilya falan uzak…

Hollanda'yı buldu…

*

Emin olun çok sevindi…

Düşmansız sandığa gitmek olmazdı…

Almanya'da 1 milyon 400 bin… Belçika'da 128 bin… Hollanda'da 240 bin…Fransa'da 300 bin, İsveç, İsviçre derken…

3 milyon seçmen var o bölgede…

Keza içeride; AKP'li olup cumhuriyetin gitmesine gönlü razı olmayanların kararsız oylarını da koyun üzerine…

*

Yoksa “Ben gelirim bak” diyerek Hollanda'ya tek başına hücuma kalkmak bir devlet adamının yapacağı şey midir?..

Dil de bilmiyor…

Gitse, ara ki bul…

*

Şu dünyanın gözünde düştüğümüz hale bakın…

İstenmeyen, belalı, vebalı bir ülke durumundayız…

Türkiye'yi yönetenleri ülkelerine sokmuyorlar… Bir bakanımızı, adi suçlular gibi polisle sınır dışı ettiler…

Ama bu ona başarı getirecek!..

*

Hakikaten yazık sana Türkiye…

O kazandıkça, sen kaybediyorsun…