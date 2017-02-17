İç savaşa da “Hayır” de!..

Tüm bu olanlar; size anayasada değişiklik yapılması gibi geliyor…

Oysa değil…

Cumhuriyeti yıkıyorlar…

*

Nereden biliyoruz?..

Malum zat daha başından söylemişti:

“Yolumuzun üzerine cansız inek oturmuş, kaldıracağız…”

Muhterem eşi:

“Doksan yıllık enkazı kaldırdık…”

Sözcü Kalın:

“90 yıllık parantezi kapatıyoruz…”

Milletvekili Bayan:

“90 yıllık reklam arası bitti…”

Başbakan:

“Değişime direnenler yok olacak…”

*

Daha ne desinler?..

*

Akıllarında hep cumhuriyeti bitirmek vardı…

“Kanlı mı olacak, kansız mı olacak” diye başlamışlardı…

Cemaatle birlikte planladılar, kumpas kuruldu ve cemaatin devlete ve orduya sızmasına izin verdiler… Ama Gülen'in bir Humeyni olmak istediğini anlayınca, tek başlarına yapmaya karar verdiler devamını…

*

Şimdi almak istediği yetki bunun için lazım…

Cumhurbaşkanı tek başına; tüm kurumları kaldırabilir, yenisini kurabilir, eyalet yapılanmasına geçebilir, diyaneti bakanlığa dönüştürebilir, devlet içinde imam sınıfını oluşturabilir, cumhuriyetin kalan tüm kurum ve kavramlarını silebilir, çağdaş yaşamı yasaklarla ortadan kaldırabilir, müzik türleri, içkili mekanlar, dine uygun olmayan kıyafetler yasaklanabilir….

Yetkisi olmadığı halde yaptıklarına bakıp, yapacaklarını varın siz düşünün…

*

Cumhuriyeti yaşatmak isteyen adamın; onun ilk iki vazgeçilmez unsuru; parlamento ve hukuku güçlendirmesi gerekmez mi?..

Bu yıkıyor…

“Evet” çıkarsa, kanunlar sarayda yapılacak, Meclis gitmiştir…

“Evet” çıkarsa, yargı kendisidir, hukuk bitmiştir…

*

Kaba kuvvetle yapmak yerine, millete “evet” dedirterek yapması, sadece cingözlüktü…

İşte o ilçe başkan yardımcısının ağzından kaçırdığı, bir çuval inciri berbat etti diye kendilerinin dahi kızdığı söz budur:

“Evet çıkmazsa, iç savaş çıkar…”

*

Söyleyin millete; anayasa değişikliği falan sanmasın…

Cumhuriyetin yaşaması ya da yok olması oylamasıdır bu…

Biz; aydınlık, medeniyet, huzur ve barış demek olan Cumhuriyetimizi yıkmak isteyenlere “Hayır” diyeceğiz…