Televizyona çıkıp tartışalım falan diyorlar ya….

15 senedir bizlerle tartışmaktan,

karşılaşmaktan kaçıyor…

Karşılaştığımız tek yer var; polisini

gönderiyor, bizimkiler hücrelerde, o sarayda…

Karşılaşıyoruz…

*

Ekrana çıkıp tartışmıyor…

Çünkü dünyaya gözü-kulağı kapalı kendi kitlesi, başkalarından doğrusunu öğrensin istemiyor…

*

Hırsızlığın adını koyamadık mesela…

Biz “hırsızlık” dedik, onlar “17/25 darbesi” dediler…

*

Talanın adını koyamadık…

Biz “talan” dedik, onlar “kentsel dönüşüm” dediler…

*

Cinayetlerin adını koyamadık…

Biz “cinayet” dedik, onlar “fıtrat” dediler…

*

Yalanın adını koyamadık…

Biz “yalan” dedik, onlar “aldanma” dediler…

*

Darbenin adını koyamadık…

Biz “tiyatro” dedik, onlar “Demokrasi zaferi” dediler…

*

Demokrasinin adını koyamadık…

Biz “demokrasi” dedik, onlar “tek adam” dediler…

*

Hukukun adını koyamadık…

Biz “hukuk” dedik, onlar “inlerine gireceğiz” dediler…

*

Cumhuriyetin adını koyamadık…

Biz “cumhuriyet” dedik, onlar “reklam arası” dediler…

*

Atatürk'ün adını dahi koyamadık…

Biz “Atatürk” dedik, onlar “Mustafa Kemal Paşa” dediler…

*

Şimdi referandum günleri, çıkıp anayasayı tartışmak gerekmez mi?..

Biz “denetimsiz tek adam olmaz” diyoruz, o “Neydi o dağ gibi çöpler” diyor…

Biz “Kuvvetler ayrılığı” diyoruz, o “Su bile yoktu” diyor…

Biz “Rejimi değiştiriyorsun” diyoruz, o “Yollar çukurdan geçilmiyordu” diyor…

Biz “Türkiye tek adama teslim edilemez” diyoruz, o “Duble yol yaptık” diyor…

Biz “Hukuk devletini yıkıyorsun” diyoruz, o “Kemal Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı” diyor…

Biz “Böyle demokrasi olmaz” diyoruz, o “Üç saatte İstanbul'dan biniyorsun, İzmir'de iniyorsun” diyor…

*

Dünyanın her yerinde referandum önceleri taraflar ekrana çıkıp tartışırlar, millet dinler, bakar, kararını verir…

Bu 15 yıldır kaçak…

Çünkü sadece kendisini dinleyen kitlenin, başkasını dinlemelerini… Demokrasinin, hukukun, siyasi ahlakın ne anlama geldiğini duymalarını istemiyor…

*

“Hayır” çıkarsa…

O zaman her şeyin doğrusuna dönüp bakacak…

Kaçak, kaçamayacak…