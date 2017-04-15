Kadınlarımız kızlarımız…

Şöyle başladı:

“Teröristler…”

“Hainler…”

“Şerefsizler…”

“Cehennemde yanacaksınız…”

“Piçler…”

“Yahudi dölü…”

“Şu gördüğün tabanca var ya…”

En son geldi geldi:

“Karıları kızları ganimet olarak evet'çilere helaldir…”

*

Yüz senedir bu ülkede, böyle saldırı-taciz-ahlaksızlık hatırlar mısınız?..

Ya da yüzlerce farklı siyasi yapıdan herhangi birisinde, böyle bir dil… Benzer bir çirkinlik duydunuz mu yüz senedir?…

Duymadınız…

Çünkü bu o kültürdür işte; insanları sokak arasında satırla kesen, kurşunlayan, öldüren, hukuktan ve ahlaktan yoksun kültür…

Siyaset kürsüsünde “Sen hainsin, alçaksın, şerefsizsin” ile başlar…

Bir zır cahilin ağzında “Evet çıksın, karıları kızları ganimet olarak evet'çilere helaldir” demeye varır…

*

Bu yazıyı zar-zor yazıyorum, utanarak ve sıkılarak…

Değmeyen bir muhatabım var, ciddiye almamam gerektiğini de düşünüyorum… Ama biliyorum ki bu yazı gerekli ve asıl mesele ahlak yoksunu bir tek kişi değil…

*

Bu söyledikleri de sıradan değil, tarihi bir sözdür; Anadolu'da Türkmen Alevi katliamları sürerken, kalan malları, kadınları, kızları ne olacak diye sorulan Osmanlı Şeyhülislam'ı Abussuud Efendi'nin iddia edilen fetvasıdır…

Bir yapıdır bu…

Bir kültür…

Çocuklarımız adına bu zorbalıktan korkumuz var…

*

Söyleyin şimdi:

Bu kafadaki insanlarla demokrasi, hoş görü, ortak sevgi, karşılıklı saygı olur mu?…

Hayır!..

Bizler, yani ana-baba terbiyesi almış hepimiz; sağ, sol, dindar, inançlı, modern, açık, kapalı, hepimiz… İçimizdeki barış ve demokrasi duygusu ile herkese sarılmak istiyorsak, bu ahlak yapısı ile olası mıdır?

Medeniyet gelebilir mi bu ülkeye?..

Türkiye bu kültüre teslim edilebilir mi?..

Bin defa hayır…

Hayır…

Hayır…

Hayır…