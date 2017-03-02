“Rahatsız” olmak yasak…

“Rahatsız” kelimesi yasak…

Suç…

*

Doktora gittin…

“Rahatsız mısınız?” dedi…

“Kan kusuyorum doktor, ama rahatsız değilim…” dersin…

*

Otobüste adam ayağını kucağına koydu…

Her kasiste postalı alttan çenene çenene geçiriyor…

“Rahatsız mı ediyorum acaba?” dedi…

“Yooo” diyeceksin:

“Niye rahatsız olayım?..”

*

Kaldırımda giderken, koştu koştu sırtına bindi ve sordu:

“Nereye beyefendi?”

“Halamlara…”

“Nasılsa o tarafa gitmişken ben de üstte gideyim dedim, rahatsız ediyor muyum?..”

“Ulan ben eşek miyim bindin, tabii ki rahatsız oldum” demeyeceksin…

*

İneğinin otu Meksika'dan geliyor, çiftçi rahatsız değil… Turist gelmiyor, Suriyeliler geldi, klimaları çaldılar, turizmci rahatsız değil… Her gün 3200 tanesi batıyor, esnaf rahatsız değil… Dini çıkarlarına maske yaptılar, Diyanet rahatsız değil… Bilgisayarcı olacağım derken imam oldu oğlan, baba rahatsız değil… Bilimsel araştırmaların yerini bakla duası aldı, bilim adamları rahatsız değil… Üniversitesini karakola çevirdiler, rektör rahatsız değil…

Meclis kapatılsın diye oy bile verdiler, milletvekilleri rahatsız değil…

Verecekleri kararları bir gün önce Cumhurbaşkanı açıklıyor, yargı rahatsız değil…

Sıkıysa birisi “rahatsızız” desin…

*

Bak iç sayfadaki başlıkta “Rahatsız” kelimesini kullandı Hürriyet…

Bizzat Cumhurbaşkanı bunun “Terbiyesizlik, seviyesizlik” olduğunu açıkladı…

Özür dilediler…

Genel Yayın Yönetmeni atıldı…

Az daha siyah başlıkla çıkacaktı gazete…

*

“Rahatsız” dediğinden şüphelenilen Paşa, rahatsız olmadığını kanıtlamak için öyle bir tur bindirdi ki, düz gitse Şam'da…

*

Böyle bir devir yaşamadı Türkiye…

Yok öyle “rahatsız” olmak…

Suçtur…

Es geçeceksin aradaki “s”yi…

Bak kalan güzel oldu:

“Rahatız…”