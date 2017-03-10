Şu FETÖ’de baklavacı var da hiç siyasetçi yok mu?..

Bakanın şoförü FETÖ'cü çıktı…

Sekreteri FETÖ'cü çıktı…

Asistanı FETÖ'cü çıktı…

Müsteşarı, müdürleri, memurları, korumaları FETÖ'cü çıktı…

Berberi, çiçekçisi, baklavacısı, yufkacısı, fotoğrafçısı, telefonu FETÖ'cü çıktı…

Kendisi FETÖ'cü değil…

*

Başbakan yardımcısının:

Resimdekiler soldan sağa; FETÖ'cü çıktı…

Yanında duran FETÖ'cü çıktı…

Yanında duranın yanında duran da FETÖ'cü çıktı…

Ortada duran zaten FETO…

Kendisi FETÖ'cü değil…

*

Belediye başkanının:

Bedava parsel verdiği FETÖ çıktı…

İmara aykırı ruhsat verdiği FETÖ çıktı…

Kaçak su, elektrik, doğalgaz verdiği FETÖ çıktı…

Plansız yol, altyapı, bahçe, aydınlatma, bank, otopark, havuz yaptığı yer FETÖ çıktı…

Kendisi FETÖ'cü değil…

*

Liderin:

Atadığı generaller FETÖ'cü çıktı…

Askerin üzerine saldığı savcılar, yargıçlar, polisler FETÖ'cü çıktı….

Açtığı banka FETÖ'cü çıktı…

Rektörleri FETÖ'cü çıktı…

Kurdelesini kesip açtığı okul FETÖ'cü çıktı…

Doktora cübbesi giydirdikleri yer FETÖ'cü çıktı…

Giydiği cübbe FETÖ'cü çıktı…

Ne istedilerse verdiği yer FETÖ'cü çıktı…

Kendisi FETÖ'cü değil…

*

FETÖ siyasi bir yapılanmadır…

İş dünyasından üniversitesine, askerinden yargısına, baklavacısından dönercisine kadar, her kesimdeki FETÖ ortaya çıktı da…

Siyasi ayağı ortaya çıkmadı…

Niçin?..

*

Çünkü FETÖ'nün siyasi kanadı iktidardadır…

Kendi kendini yakalayacak değil…

*

İşte “Evet” en çok bunun için lazım…

Ki; kanun yapmanın, gensorunun, polisin, MİT'in, yüce divanın, yargının… Kısacası devletin tek adam olacağı düzende, bu büyük günahın hesabını sormak olası değil…

*

Hadi Türkiye…

Nasıldı İzmir Marşı?…