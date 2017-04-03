At yalanı, bulursun inananı!

AKP seçim öncesinde; “Yerli uçağımızı yapıyoruz” yazılı afişlerle dört bir yanı donatmıştı. Belli ki proje bitmiş, ilk teslimat İstatistik Kurumu'na yapılmış. Yüksekten uçuyorlar!

Türkiye ekonomisi bu yıl geçen yıla göre yüzde 2.9 büyümüş. Mümkün mü? Tabii ki değil… Ama nasıl kanıtlayacaksın? Şöyle; Büyüme verileri açıklanmadan iki gün önce Başbakan Binali Yıldırım 2016 büyümesinin iyi geleceğini ama yeterli olmadığını televizyonda söyleyince zaten işin rengi ortaya çıktı.

Belli ki büyüme rakamı onaya gitmiş, üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmış, mutabakata varılan sayı açıklanmış. Yoksa nereden bilecek? Bilmemesi de gerek!

Meğerse bildiğimiz gibi değilmiş!

Bir açıklandı, son çeyrek yüzde 3.5 büyümüş ülke… En iyimser beklenti yüzde 2'lerde… Daha fazla abartırlarsa olmaz. O zaman nasıl yapıyorlar?

Türkiye 2016'nın ikinci çeyreğinde yüzde 4.5 büyüdüğü açıklanırken meğerse yüzde 5.3 büyümemiş mi? Hani üzülüyorduk ya Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 1.8 küçüldü diye… O da aslında yüzde 1.3 değil miymiş? Altı ay sonra yazlıkları çıkartırken cepte para bulmak gibi…

Son çeyreğe geldiğimizde Türkiye'yi iyi büyütmüşler ama filmin sonunu güzel bağlayamamışlar. Geçen yılın son üç ayı yüzde 3.5 büyürken, sanayi üretimi yüzde 2.3 gelmiş. O da ne! Türkiye üretmeden büyümeyi keşfetmiş.

Kamu harcamaları örtülü ödenek gibi…

Esas, üretimin katma değeri yüzde 5 artmış. Daha ucuza daha değerli ne üretmişiz? Hiç! Geçtiğimiz yılın Mart ayında kg başı ihracatımız 1.24 dolar iken, bu yıl bu rakam 1.18 dolara geriledi. Düşe düşe gidiyor ama katma değer artıyor. Sahi nasıl oluyor?

Harcamalara baktığımızda büyümenin ana kalemi yıllık yüzde 7.3 büyüme ile kamu harcamalarından gelmiş. Nereye harcamış kamu bu parayı? Tüh işte bak onu göremiyoruz! Onlar hesaplarken görüyor ama belli ki bir anda kayboluyor, açıklayamıyorlar.

Büyüme nasıl oluşmuş? Kamu harcamış, halk tüketmiş, şirketler stoklamış oradan yüzde 4.2 büyümüşüz. Dış talep yüzde 1.3 oranında daralmış. Dış ticaretle oynamak zor tabii… Aldığın belli, sattığın belli… Çıkar birbirinden, al işte sana yüzde 2.9'luk büyüme…

Ya revizyonu Ecevit akıl etseydi?

Büyümüşüz lakin işsizlik almış, yürümüş. Zaten maharet işe insan almadan büyümekte değil mi? Bunu da başarmışız! Belki de üretimi robotlar yapıyordur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum sonrası açıklayacağı sürpriz bu olmasın?

Bakın; revizyon yapıyoruz ayağı ile AKP iktidarında kişi başına gelirimiz yaklaşık 4 bin dolar artış gösterdi. Zamanında Ecevit bu revizyonları yapmayı akıl edebilseydi 7400 dolar ile Türkiye'yi devredecekti. Bugün geldiğimiz rakam kaç? 15 yıl sonra kişi başı 10.807 dolar…

Benim itirazım İstatistik Kurumu'nun elini korkak alıştırmasına. Madem sallayacaksın, “yüzde 7 büyüdük” deyiver, kıskananlar çatlasın.