Ayda 15 bin Suriyeliden 20 yıl sürer

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa'ya çatarken; “Avrupa'ya her ay 15 bin mülteciyi gönderelim de akılları şaşırsın” diye büyük konuşmaya çalışmış ama rakam küçük kalmış!

Şöyle hesap edelim; Bırakın diğer mültecileri, sadece Suriyeli sayısı 3 milyon 500 bin… Her ay 15 bin kişi yollarsak bitmesi 233 aydan fazla eder ki, yaklaşık 20 yıl sürer…

Yılda 180 bin Suriyeliyi geri yollayacaksın. Bu yıl doğması beklenen Suriyeli sayısı 100 binin üzerinde… Doğum hızlarını da hesaba katarsak bu yazıyı okuyanların çoğu bu işin sonunu göremeyecek. Acı ama gerçek!

Oturup, yerleşip düzenini kuran, Suriye'de kalan akrabalarını da aldırmaya çalışıyor. Artık herkes kendini yavaş yavaş alıştırsın, ihale üzerimize kaldı. Yarın savaş bitse bile nereye dönecekler.

Türkiye'de 26 mülteci kampında yaşayan Suriyelilerin sayısı 257 bin 566 kişi… Gerisi saldım çayıra, mevlam kayıra, 81 ilimize yayıla…

Suriyeli gençler iş başında

Çoğunun beraberinde getirdikleri paralar suyunu çekti. Yaşamak için ne yapacaklar? Çalışacaklar. İyi de nerede?

Neymiş? Türkiye'de her dört gençten biri işsizmiş. Uydurma! Yüzde 24 işsizlik oranı gerçekte ne demek biliyor musunuz? Her iki gençten biri işsiz demek! Ülkenin yarısı işgücüne dâhil değil…

Genci kaça işe alacaksın? Asgari ücret 1404 liraya mı? İşverene maliyeti 2088 lira…

Ya Suriyeli? Çalışma Bakanı Müezzinoğlu'nun açıklamasına göre geçen yıl 5 bin 16 Suriye uyruklu yabancıya çalışma izni verilmiştir. Diğerleri? İzin mi bekliyor? Bulduğu yerde çalışıyor. Çocuk olur, genç olur, yaşlı olur, maaş belli; 800 lira… Temiz! İşler kötü mü? Tasa etme, yarın işten çıkar. Bitti, gitti!

Genç demişken, iş bul, gir, çık, askere git, dön, tekrar iş ara… Bulursan haber ver. Türkiye'de askerlik çağında 450 bin Suriyeli var. İşe giren Suriyeli gencin askerlik sorunu da yok.

Bakın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine baktığınızda 2011 ila 2016 yılı arasında Suriyelilerin 5 bini aşkın şirket kurduğunu görebilirsiniz. Bu şirketler katkı mı sağlıyor yoksa Türk şirketlerine rakip olup mevcut pazarlarından pay mı kapıyor?

Türkiye ekonomisi ve istihdam yaratma kapasitesi belli… İşsizlik vurmuş yüzde 13'e… İşsizliği düşürmek için verilen teşvikler, açılan paketler bedava değil… Bütçe deli gibi açık veriyor.

Nasıl kapatacaksın açığı? Suriyelilerin kampı olma karşılığı Türkiye'ye vaat edilip verilmeyen 3 milyar Euro ile mi? Bana sormayın… İyi gidiyoruz diyenler onlar!