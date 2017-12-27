Kararname ile esas darbe ekonomiye!

Kendi teröristini kendin bul, yargıla ve vur… Her şeyi devletten bekleme… Amerika'da sadece jüri vardı, bizde vatandaş hem polis, hem savcı hem de hâkim oldu bu kararname ile… Dış mihraklar kıskanıyor haliyle… Anayasa mı? O da ne?

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Nitekim ekonomi de unutulmamış kararnamelerde… Farkına varılmıyor karambolde… Zira çok önemli düzenlemeler söz konusu… Hangi akla hizmet alınmış bu kararalar insan düşünmeden edemiyor doğrusu…

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Hani bir Varlık Fonu kurdular. Bu Fon'un içine THY, Ziraat Bankası, Halkbank, BOTAŞ, TÜRKSAT, PTT, ÇAYKUR, ETİ Maden ve daha nicelerini koydular.

Sonrasında fellik fellik borç aradılar. Taa Çin'e, Singapur'a kadar uzandılar. Yine de para verecek bulamadılar. Sonunda Fon'un Başkanı Mehmet Bostan'ı kovdular. Kurulalı 1,5 yıl oldu, hâlâ boş oturuyorlar!

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İşte bu Fon için de bazı kararlar alındı. Türkiye Varlık Fonu kendisi veya kurduğu şirketler aracılığıyla Türkiye Hazinesi'nin geri ödeme garantisini vererek borçlanma yapabilecek.

Peki, Hazine kefil olurken neden bu fon adına borçlanılacak? Denetim olmayacak! Örtülü ödenek gibi bu da örtülü fon olacak! Maksat soru sorulmasın. Parayı harcarken şeffaf olmasın.

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Yokluğun adını “varlık” yaptık. Onun adına kontrolsüz olarak borçlanma hakkı tanıdık. Gelecek kuşakların son umutlarını buraya yatırdık!

Sermaye Piyasası Kanunu onu ilgilendirmiyor. Şirket kurabilecek ama Kurumlar Vergisi'ne tabii değil… İhale açabilecek lakin ihale mevzuatı onu hiç ırgalamıyor. Bir anlamda fon kiracı ama evi de satar, geliri de fona yazar! Öylesine yetkileri var.

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Vakıfların malı olan Vakıfbank'taki Vakıf hisseleri, Hazine'ye devredildi. Kamulaştırıldı… Halkbank'ın ABD'den olası bir ceza alması durumunda işleri yürütecek bir bankaya ihtiyaç vardı. Bunun Vakıfbank olması tasarlandı!

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ASFAT diye bir şirket kuruluyor. “Askeri Fabrikalar ve Tersane işletme A.Ş.” Güzelliği ne? Askeri üretimin tedarik kısmı bu şirket üzerinden yapılacak. Bu şirkette kamu ve devlet ihale kanunu uygulanmayacak. Tabii ki denetimlerden de muaf olacak.

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İşin ilginci bir de Savunma Sanayi İcra komitesi kuruluyor. Gündemi Cumhurbaşkanlığı tarafından belirleniyor. Bu komite ne yapıyor? Ülkenin silah üretim ve satın alımlarına karar veriyor. Sahi Savunma Bakanlığı ne iş yapıyor?

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Şeker, tütün ve alkol kurumları OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile lağvedildi. Tarım Bakanlığı kontrolüne verildi. OHAL ile terör ile ne alakası var diyebilirsiniz. Hadi bundan sonra sigara sarıp, evde içki yapmayı deneyiniz. Vergiden imtina ediniz. Bunlar daha başlangıç, henüz hiçbir şey görmediniz!