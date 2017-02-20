Varlık Fonu’nu neden anlamıyorum?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Varlık Fonu büyük önem arz ediyor. Ama bazı o malum kafaların bunu hazmedemediklerini gördük. Bu işlerden anlamadıkları için hazmedemiyorlar” dedi.

Haklı mı? Sonuna kadar! Bunlardan biri de benim. Hakikaten anlamıyorum!

Varlık Fonu ne yapacak? Bu fon nasıl yönetilecek? Nasıl karar verecek? Ne tür işlere girecek? Nelerden uzak duracak? İlkeleri nedir? Kendine devredilen şirketleri nasıl daha verimli hale getirecek? Bu şirketler bunca yıldır verimsiz mi yönetiliyorlardı? Neden gereken yapılmadı? Hiçbir şey satılmayacağına göre devredilen arsalar ne olacak? İlk icraatlarını ne zaman yapmayı planlıyorlar?

Peki ya Varlık Fonu'nun hedefleri, birkaç yıllık planı programı kamuoyuna açıklandı mı? O da yok? Söylesenize nasıl anlayabilirim?

Bir şirket kuruyorsun, içine Türkiye'nin en değerli şirketlerini, arsalarını koyuyorsun, şirkete her hakkı tanıyorsun fakat tam olarak ne yapacağını söylemiyorsun.

Aklımda deli sorular

Varlık Fonu'na devredilen şirketlerin kazandığı paralar devletin hazinesi yerine fona kalacak. Sonuçta gelirlerde bir artış olmayacak. Artık iki cebin olacak. Biri Hazine diğeri Varlık Fonu… Parayı ikiye böleceksin.

Eh haliyle anlayamıyorum. Paranın nereye gittiğini bilmeyince de hazmetmek kolay olmuyor. Anlamıyorum ama konuşmanın satır aralarından bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum.

Cumhurbaşkanı; “Bunların hepsi karşı tarafa bir tür teminat” da dedi… Benim anladığım, teminat olduğuna göre bu şirketlerin hepsini paketleyip borç arayacaklar. Demek ki Türkiye Hazinesi'nin yeterli borçlanma olanağı kalmamış. Yetmiyor. Ben bunu böyle anlıyorum.

Neden böyle anlıyorum? Türkiye Hazinesi borçlanırken teminat göstermez. Teminatı kendidir. Artık teminatsız borçlanamıyorsa böyle bir oluşuma gider.

Ya da borçlanmak için IMF gibi kuruluşlara kendi yönetim haklarını devreder. Ülkenin para işlerini IMF yönetir, karşılığında para ve teminat verir. IMF'ye gitmek kendi iplerini çekmek olacağına göre alternatif olarak Varlık Fonu'nu yarattılar.

Tamam, borçlandı diyelim, bu parayı hangi kıstaslara göre bir projeye aktaracak? Bakın, AKP 59.3 milyar dolarlık özelleştirme yaptı. Bu paralar ile ne yapıldı? Bilen var mı? Bu kadar para toplandı, bu para şuralara harcandı diyen var mı? Yok! O zaman nasıl endişelenmeyeyim?

Başka bir anlamadığım şey daha var.

Cumhurbaşkanı konuşmasında 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün bedelini 12 milyar dolar olarak açıkladı.

Oysa ihale 10 milyar 354 milyon liraya kazanılmıştı. Lira mı, dolar mı? Dolar ise 43 milyar lirayı aşar… Hadi ona dil sürçmesi diyelim. 10 milyar 354 milyonu yuvarlarken 12 mi dersin, 10 mu dersin?